본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

소년공 출신 李대통령, '1세대 미싱사·포니 개발 주역'과 오찬…"공정 성장 이루겠다"(종합)

임철영기자

입력2025.12.04 15:40

시계아이콘02분 36초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

무역의 날 맞아 산업역군들과 오찬…""나라를 위대하게 만든 영웅"
조선·자동차·철강·반도체·배터리·해운·섬유 분야 산업 원로 90여명 초청
"산재사망, 여전히 후진국…일하다 죽는 일 최소화"
"새로운 기회를 더 만들고, 기여한 만큼 몫 보장해야"
참석자들, 기업의 지방 이전 지원 제도 개선 등 요청

이재명 대통령이 조선·자동차·철강·반도체·배터리·해운·섬유 등 각 분야에서 수십 년간 산업현장을 지켜온 '산업 역군' 90여 명을 초청해 나라를 위대하게 만든 진짜 영웅이라고 치켜세웠다. 특히 지난해 12월 3일 군사 쿠데타 시도를 시민의 힘으로 막아낸 경험을 언급하며 민주주의도 결국 산업·과학기술·제조 역량이 뒷받침했기 때문이라고 강조했다.

소년공 출신 李대통령, '1세대 미싱사·포니 개발 주역'과 오찬…"공정 성장 이루겠다"(종합) 연합뉴스
AD

이 대통령은 4일 정오 청와대 영빈관에서 열린 오찬에서 "전 세계 식민지에서 해방된 나라 가운데 산업화와 민주화를 동시에 이뤄낸 나라는 대한민국 한 나라뿐이라고들 한다"며 "성실하고 영민한 국민들이 현장에서 처절하리만큼 땀 흘려 일한 덕분"이라고 말했다. 이어 "자원 하나 없는 나라에서 부모 세대, 또 여러분이 소·밭·논 팔아 자식 교육시키고 기술을 익힌 덕분에 대한민국이 과학기술 강국으로 평가받게 됐다"고 했다.


해외 순방을 통해 느낀 대한민국의 위상에 대해서도 언급했다. 이 대통령은 "우린 '먹고 살 만한 나라 됐겠지, K-컨텐츠 좀 알려졌겠지' 정도로 생각하지만, 실제로는 그 이상으로 대한민국을 높이 평가한다"며 "작년 12월 3일 이후 6개월 동안 군사 쿠데타 소식에 놀랐다가, 국민이 폭력 없이 평화적으로 이겨내고 민주주의를 회복하는 과정을 보며 '역시 놀라운 나라'라고들 하더라"고 전했다. 그러면서 "그 근저에는 우리 산업·경제 역량이 있고, 그 속에 여러분이 있다"고 말했다.


이 대통령은 자신의 소년공 시절을 언급하기도 했다. 구로공단 1세대 여성 노동자인 미싱사 강명자 씨를 가리키며 "저도 미싱 시다를 잠깐 했고, 재단사 일도 해봤다. 미싱 하다 졸다가 손톱 위를 바늘에 찍히는 장면도 봤다"며 "그 속에서 사업자도, 노동자도 모두 치열하게 일한 덕분에 오늘의 대한민국이 있다"고 했다.


포항 1고로서 첫 쇳물 받은 포스코 창립멤버 ·자동차 '포니' 개발자…파독 광부·간호사까지 한자리에
소년공 출신 李대통령, '1세대 미싱사·포니 개발 주역'과 오찬…"공정 성장 이루겠다"(종합) 연합뉴스

이날 오찬에는 한국 산업사를 상징하는 인물들이 분야별로 초청됐다. 1973년 포항제철 제1고로에서 첫 쇳물을 받아낸 포스코 창립 멤버 이영직 씨, 1970년대 첫 국산차 '포니' 개발 프로젝트의 핵심 역할을 한 이충구 전 현대자동차 사장, 구로공단 1세대 여성 노동자이자 현재도 현역 미싱사로 일하는 강명자 씨 등이다.


조선 분야에서는 현대중공업 협력사 현장에서 40여 년간 선박 도장을 맡아온 백종현 씨와 이를 잇는 아들 백승헌 씨가 '대를 이은 명장' 부자로 참석했다. 잠수함 건조 현장에서 소나 케이블 설치 등 핵심 공정을 담당해 K-잠수함 기술 자립을 뒷받침한 정한구 한화오션 기원, 지상화기 17종 국산화에 기여한 방산 명장 박정만 기술이사 등도 자리했다.


철강·석유화학 분야에선 포항제철소 건설 초기부터 참여한 이영직 씨, 세계 최초 파이넥스 공법 상용화를 이끈 배진찬 포스코 상무, 여수 석유화학단지 조성과 해외 플랜트 건설을 이끈 정범식 전 롯데케미칼 사장 등이 초청됐다.


반도체·디스플레이·배터리 분야의 개척자들도 눈에 띄었다. 초고속 D램 개발과 DDR 시리즈 상용화를 주도한 김창현 전 삼성전자 전무, 포토마스크 공정 자동화로 세계 1위 경쟁력을 뒷받침한 이역상 전 LG이노텍 수석, 40인치 LCD TV를 세계 최초로 개발한 석준형 한양대 특임교수, 전기차용 리튬이온전지 상용화를 이끄며 K-배터리 글로벌 1위를 견인한 김명환 한국화학연구원 이차전지 단장이 참석했다.


1960년대 독일 루르 탄광으로 파견됐던 1세대 파독 광부 심극수 씨, 독일에서 선진 의료기술을 배우고 돌아와 국내 수술·간호 시스템 개선에 기여한 파독 간호사 출신 김병연 가천대 길병원 재단이사도 함께했다. 이 밖에 해운, 건설, 섬유, 가전, 의료기기, 뿌리산업 등 각 분야 장인과 기업인들이 한 자리에 모였다.


"산재사망, 여전히 후진국…기여한 만큼 몫 보장, 공정 성장 이루겠다"
소년공 출신 李대통령, '1세대 미싱사·포니 개발 주역'과 오찬…"공정 성장 이루겠다"(종합) 연합뉴스

이 대통령은 산업재해 문제를 해결하는 데 총력을 하다겠다고도 밝혔다. 이 대통령은 "대한민국이 다른 건 다 선진국이라고 하는데, 산업재해·중대재해·산재 사망자는 아직 후진국"이라며 "요즘도 1년에 1000명씩 일하다 죽어간다. 모든 산재 사망을 보고하게 했더니 매일 '기계에 끼여서, 졸다가 추락해서' 죽었다는 보고가 올라온다"고 했다.


이어 이 대통령은 "대형 사업장은 취임 이후 산재 사망이 줄었다고 하는데, 소형 사업장은 오히려 늘고 있다. 전체 숫자도 줄지 않고 똑같거나 늘었다"며 "일하다 죽는 일은 최소화해야 한다. 노동자들이 상응하는 보상을 받고, 앞으로 일자리는 줄고 양극화는 심해질 텐데 정부가 강도를 낮추고 격차를 줄이기 위해 총력을 다하겠다"고 약속했다.


이 대통령은 새로운 성장의 기회가 국민들에게 공정하게 돌아갈 수 있도록 하겠다고도 했다. 이 대통령은 "경제가 다행히 바닥을 찍고 상향으로 돌아서긴 했지만 이 정도로는 부족하다"며 "새로운 기회를 더 많이 만들고, 그 기회가 국민에게 공정하게 돌아가고, 기여한 만큼 몫이 보장되는 공정한 성장을 이루겠다. 함께 손잡고 모두가 행복하게 사는 세상을 꼭 만들겠다"고 말했다.


이어진 비공개 오찬에서는 이 대통령의 제안에 따라 참석자들이 자신들의 경험이나 건의 사항을 자유롭게 발언했다고 김남준 대통령실 대변인이 전했다. 참석자들은 지역균형발전을 위해 기업의 지방 이전 지원과 관련한 제도를 개선해달라고 요청했다. 또한 부품 수리비, 교육 훈련 장비 도입비 등 재정적 지원도 건의했다. 이밖에 '산업 박물관' 신설, '국제기능올림픽 개최 유치' 등 산업계에 대한 관심도를 높이기 위한 다양한 아이디어들도 다수 제시됐다.


지금 뜨는 뉴스

AD

오찬 이후에는 산업 역군 대표 3인이 우리나라 엔지니어들과 현장에서 묵묵히 일하고 있는 여성·청년 근로자들에 대한 지속적인 관심과 지원을 요청했다. 김 대변인은 "산업 역군들의 다양한 이야기를 들은 이 대통령은 '여러분들에게 걸맞는 대한민국을 만들어가겠다'고 다짐을 밝혔다"고 설명했다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고자

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

16:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기