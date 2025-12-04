재채기에 "왜 저래" 했다고… 현관문에 소화기 던진 배달기사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기침에 불쾌반응 보이자 격분

현관문에 침 뱉고 소화기 투척

인천의 한 아파트에서 배달 기사가 현관문을 향해 소화기를 던지는 등 행패를 부리고 도주했다는 신고가 접수돼 경찰이 수사에 나섰다.

4일 인천 미추홀경찰서에 따르면 지난 1일 저녁 6시30분쯤 미추홀구 한 아파트에서 배달 기사가 입주민 현관문에 침을 뱉고 소화기를 던진 뒤 달아났다는 신고가 경찰에 접수됐다.

이 집에 사는 40대 남성 A씨는 딸로부터 "밖에서 욕설과 '쿵' 소리가 들렸다"는 말을 듣고 확인해보니 자신의 집 현관문이 파손된 흔적과 함께 남은 침 자국 등을 발견할 수 있었다.

내부 폐쇄회로(CC)TV를 확인한 결과, 배달 기사 B씨는 사건 발생 전 1층 엘리베이터 앞에서 A씨의 아내를 향해 기침을 한 것으로 파악됐다. 이어 "아이, 왜 저래"라는 A씨 아내의 혼잣말을 들은 B씨가 보복성으로 이 같은 행동을 한 것으로 보고 A씨는 경찰에 신고했다. B씨는 A씨의 아내가 엘리베이터에서 내린 층수를 확인한 것으로 확인됐다.





경찰은 신고 내용과 주변 CCTV를 토대로 B씨를 추적하고 있다. 경찰 관계자는 "재물손괴 혐의로 현재 수사 중"이라며 "B씨를 특정해서 사실관계를 확인할 예정"이라고 밝혔다.





