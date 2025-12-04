김태흠 지사, 16일 만에 2조 투자 끌어왔다…충남 AI 대전환

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

당진 석문산단에 2조원 AI데이터센터 구축…3500명 고용·국가 디지털 경쟁력 핵심으로 부상



'AI 대전환'을 선언한 지 불과 보름 만에 충남도가 2조 원 규모의 AI데이터센터 추가 유치에 성공했다.

김태흠 지사의 강력한 추진력이 대규모 투자로 이어지며 충남이 국가 AI 산업 전환의 거점으로 자리매김하고 있다.

김태흠 지사는 4일 도청 대회의실에서 오성환 당진시장, 안병철 ㈜지엔씨에너지 대표, 정영훈 ㈜디씨코리아 대표와 당진 AI데이터센터 건립 투자협약(MOU)을 체결했다.

협약에 따라 지엔씨에너지는 당진 석문국가산업단지 3만여㎡ 부지에 연면적 7만 2000㎡ 규모의 AI데이터센터를 건립하며, 디씨코리아와 특수목적법인(SPC)을 구성해 오는 2031년까지 총 2조 원을 투자한다.

도는 건립·운영 과정에서 3500여 명의 고용 창출 효과가 발생할 것으로 전망했다.

이번 유치는 지난달 11일 충남도가 'AI 대전환'을 공식 선언한 이후 불과 16일 만에 이뤄진 대규모 추가 투자로, 충남이 대한민국 AI·디지털 산업 지도를 다시 그리는 핵심 지역으로 부상하고 있다.

김 지사는 "충남은 반도체·디스플레이·자동차·이차전지 등 대한민국 첨단산업을 선도해 왔다"며 "AI 시대도 충남이 이끌겠다"고 강조했다.

지엔씨에너지는 국내 비상발전 설비 시장 점유율 35%, 데이터센터 비상발전 설비 시장 75%를 차지하는 기업으로, 바이오가스 기반 친환경 발전 설비 구축 경험도 갖추고 있다.

디씨코리아는 수도권을 중심으로 데이터센터 개발·운영 경험을 보유한 전문 기업이다.





도는 "이번 2조 원 유치는 지역경제 활성화는 물론 국가 디지털 경쟁력 확보에 중추 역할을 할 것"이라며 앞으로도 AI·디지털 전환 투자를 적극 확대한다는 방침이다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

