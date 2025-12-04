인천 보훈가족 새 보금자리 '통합보훈회관' 착공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인천시는 4일 남동구 간석동에서 통합보훈회관 기공식을 열었다.

보훈단체 사무공간이 한데 모이는 통합보훈회관은 총사업비 296억원이 투입돼 지상 4층, 연면적 4600㎡ 규모로 지어진다. 준공은 2027년 1월 목표로 한다.

이곳에는 보훈단체 사무실, 다목적실, 회의실, 건강증진실, 휴게공간 등이 들어서 '복지·문화·보훈'이 함께하는 보훈복합시설로 운영될 계획이다.

인천통합보훈회관 조감도. 인천시

준공된 지 37년이 지난 현 인천보훈회관은 시설이 낡고 좁아 인천의 전체 13개 보훈단체 중 상이군경회, 전몰군경유족회, 전몰군경미망인회만 입주해 있다. 나머지 10개 보훈단체는 각각 공공·임대 건물에 산재해 있다.





유정복 인천시장은 "통합보훈회관 건립은 호국보훈도시 인천의 위상을 높이는 계기가 될 것"이라며 "보훈 가족의 명예를 지키고 삶을 든든하게 지원하는 예우 정책을 이어가겠다"고 말했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr

