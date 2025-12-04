김동근 시장 "GTX-C는 의정부 미래 핵심 동력…조속히 착공하라"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

의정부시, GTX-C 착공 지연에 시민 결의대회 열고

정부의 '책임 있는 대책' 마련 촉구…조속 착공 염원 결집

시, 저녁이 있는 삶을 위한 정부의 조속한 대책 마련 촉구

경기 의정부시(시장 김동근)는 4일 'GTX-C 조속 착공 촉구 시민 결의대회'가 시민들의 높은 관심과 참여 속에 개최됐다고 밝혔다.

김동근 시장이 4일 'GTX-C 조속 착공 촉구 시민 결의대회'에서 환영사를 하고 있다. 의정부시 제공

의정부문화역 이음에서 열린 이날 결의대회는 GTX-C 노선이 지난해 1월 착공기념식 이후 수년째 지지부진한 상황에서, 조속한 착공을 정부에 촉구하기 위해 마련됐다. 시민 150여 명과 여러 시민단체를 비롯해 김동근 시장, 김연균 시의장, 도·시의원 등이 참여해 열기를 더했다.

참여자들은 시민대표 발언과 결의문 낭독, 구호 제창, 슬로건 퍼포먼스를 통해 GTX-C 노선의 조속한 착공을 촉구하며 뜻을 모았다.

김동근 시장은 환영사에서 "GTX-C 노선은 미래 의정부시의 변화를 이끌 핵심 동력이며, 이를 조속히 추진하기 위해 시민들이 한목소리를 내는 것이 무엇보다 중요하다"며 "오늘 결의대회를 계기로 GTX-C 착공을 바라는 경기북부 시민들의 염원이 다른 지자체로 점차 확산돼, 함께 한목소리를 내길 기대한다"고 말했다.

김동근 시장이 4일 의정부문화역 이음에서 열린 'GTX-C 조속 착공 촉구 시민 결의대회'에서 시민들과 피켓을 들고 조속 착공을 결의하고 있다. 의정부시 제공

시민대표로 참여한 신민식 주민자치회장은 "사업시행자와 시공사, 정부 부처 간의 엇박자로 인해 시민들의 기약 없는 기다림이 계속되고 있다"며 "지역의 미래가 달린 약속을 정부가 조속히 실천해야 한다"고 강조했다.

임영국 통장협의회장은 의정부 시민의 강력한 결의를 정부에 전달하기 위한 결의문에서, ▲GTX-C 건설사업의 조속한 착공을 위한 정부의 책임 있는 대책 마련 ▲정책 신뢰성 회복과 수도권 균형발전을 위한 즉각적인 착공 ▲출퇴근 고통을 겪는 시민들에게 '저녁이 있는 삶' 보장 ▲개통 시기를 앞당기기 위한 최우선 과제로의 추진 등을 강력히 촉구했다.

이어진 구호 제창 순서에서 참여자들은 피켓을 들고 수도권 균형발전을 견인할 GTX-C의 조속한 착공과 정부의 책임 있는 대책 마련을 촉구하며 결연한 의지를 다졌다.





4일 의정부문화역 이음에서 열린 ‘GTX-C 조속 착공 촉구 시민 결의대회’ 모습. 의정부시 제공

시는 결의대회 직후부터 한 달간 시민들의 관심을 높이고 염원을 결집하기 위해 시청 민원실과 각 동 주민센터를 중심으로 범시민 서명운동을 전개한다. 서명운동이 마무리되면 이를 정부에 전달할 예정이며, 시민들의 지속적인 관심과 참여를 당부했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

