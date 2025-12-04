본문 바로가기
"에스파 닝닝 홍백가합전 출연 안돼"…日서 12만명 반대 왜?

방제일기자

입력2025.12.04 15:32

NHK측, "에스파 출연, 문제될 것 없어"
중·일 갈등 속 에스파 출연 여부에 시선 쏠려

걸그룹 에스파(aespa)가 올해 일본 NHK가 주최하는 연말 '홍백가합전'에 출연 예정인 가운데, 일본 내에서 반대 여론이 거세다. 특히 중·일 간 안보 긴장이 고조된 상황에서 중국 출신 멤버 닝닝이 2022년 사회관계망서비스(SNS)에 올린 조명 사진이 원폭 '버섯구름'을 연상시킨다는 주장이 재차 제기되며 논란이 확산하고 있다.

"에스파 닝닝 홍백가합전 출연 안돼"…日서 12만명 반대 왜? 에스파의 중국인 멤버 닝닝과 닝닝이 과거 게시한 원폭의 버섯구름 연상 조명사진. 닝닝 SNS
3일 일본 산케이신문 보도에 따르면, 전날 열린 참의원 총무위원회에서 NHK 야마나 히로오 전무이사는 "31일 방송되는 '제76회 NHK 홍백가합전'에 에스파가 출연하는 데 문제는 없다"는 입장을 밝혔다. 이에 일본 누리꾼들은 "NHK의 판단이 지나치게 관대하다"며 반발했다. 극우 성향 독자층을 가진 산케이신문은 후속 보도에서 에스파 출연을 반대하는 온라인 서명 수가 12만 명을 돌파했다고 전했다.


논란이 시작한 배경에는 에스파에 중국인 멤버 닝닝이 포함돼 있기 때문이다. 아울러 닝닝이 2022년 SNS에 게시한 사진 속 조명이 원폭 폭발 당시의 '버섯구름'과 유사하다는 일본 누리꾼들의 주장이 다시금 도마 위에 올랐다. 해당 사진은 처음 공개됐을 때도 일부 일본 누리꾼 사이에서 비슷한 문제 제기됐다. 여기에 최근 에스파의 홍백가합전 출연이 확정되자 관련 논란이 일본 온라인 커뮤니티를 중심으로 재점화된 것이다.


그러나 NHK는 에스파의 출연에 문제가 없다는 입장을 고수하고 있다. NHK 측은 에스파의 홍백가합전 출연에 대해 올해 활동 성과, 대중적 지지, 프로그램 기획·연출과의 조화 등 내부 기준에 따라 출연을 결정했다고 강조했다. 닝닝 관련 논란에 대해서도 NHK 관계자는 "소속사와 확인 절차를 거친 결과, 멤버가 원폭 피해를 조롱하거나 경시하려는 의도가 없었다는 사실을 확인했다"고 설명했다.


일본 누리꾼들의 반발이 더욱 거센 이유는 '홍백가합전'이 일본 연말 음악계를 대표하는 상징적 프로그램이기 때문이다. 해당 프로그램 출연 여부는 아티스트의 대중적 영향력을 보여주는 중요한 지표로 여겨진다. 그런데도 산케이신문은 논란이 쉽게 사그라지지 않을 것이라고 진단했다. 특히 산케이신문은 닝닝이 구매한 것으로 알려진 조명이 한국 온라인 쇼핑몰에서 '핵폭발', '히로시마', '원자폭탄' 등의 문구와 함께 판매되고 있었다는 점을 언급하며 "NHK 해명이 충분한지 의문이 제기되고 있다"고 덧붙였다.


"에스파 닝닝 홍백가합전 출연 안돼"…日서 12만명 반대 왜? 현재 중국과 일본의 갈등은 최고조에 달하고 있다. 다카이치 사나에 일본 총리의 '대만 유사시 개입' 발언으로 격화된 양국의 분쟁은 정치를 넘어 연예계까지 확산했다. 아시아경제DB

한편 최근 중국과 일본의 갈등은 최고조에 달하고 있다. 다카이치 사나에 일본 총리의 '대만 유사시 개입' 발언으로 촉발한 양국 갈등은 정치적 영역을 넘어 연예계까지 확대 중이다. 애니메이션 원피스의 주제곡을 부른 일본 가수 오쓰키 마키는 지난달 28일 상하이에서 열린 '반다이 남코 페스티벌 20205' 무대에서 공연 도중 퇴장당했으며, 가수 하마사키 아유미는 중국 측의 공연 취소 통보에도 지난달 29일 무관중 공연을 강행했다. 중국 성도일보는 이번 사안을 "중·일 관계의 긴장도를 가늠할 수 있는 하나의 풍향계"라고 평가하며, "에스파의 실제 출연 여부가 향후 분위기를 판단하는 중요한 지표가 될 수 있다"고 분석했다.




방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

