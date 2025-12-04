금투협, 서울특별시장 표창 수상…ISA연계 자립준비청년 지원사업

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

금융투자협회가 4일 서울특별시장으로부터 'ISA연계 자립준비청년 지원사업'의 공로를 인정받아 '결연기관 유공 표창'을 수상했다.

표창은 아동·청소년 복지 향상에 기여한 민간 기업·단체에 서울시가 수여하는 대표적인 사회공헌상으로, 금융투자업계와 금투협이 실질적인 결연·후원 성과를 입증받았다는 점에서 의미가 크다.

올해 7월부터 11개 증권사와 금투협은 'ISA연계 자립준비청년 지원사업'을 출범시키며 청년 72명에게 3년간 매월 30만 원의 투자원금을 지원하고 동시에 금융교육도 제공하고 있다.

ISA 제도를 기반으로 청년의 사회진출을 위한 자산 형성 지원, 금융교육 그리고 증권사 실무진이 참여하는 재무상담과 진로 멘토링을 하나의 패키지로 묶은 것이 특징이다.

기존 일회성 후원 구조를 넘어 금투업계의 전문성과 민간 사회복지재단의 현장경험을 조화시킨 최초의 투자형 사회공헌 협력 모델로 평가받고 있다. 매년 대상 청년을 추가로 선발하여 사업규모를 점진적으로 확대해 나갈 계획이다.





서유석 회장은 "금투업계의 금융인프라를 사회적 가치로 전환한 사회공헌 모델을 공식적으로 인정받은 것"이며 "청년들이 더 안정적인 출발선에서 시작할 수 있도록 ISA 기반 자산형성 지원과 금융투자교육을 꾸준히 확대해 나가겠다"고 말했다.





