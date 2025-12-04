SK에코플랜트, 'AI 강화' 조직 개편 단행…"미래 성장 기반 구축"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

SK에코플랜트가 인공지능(AI) 분야 사업 모델에 초점을 맞춘 조직개편을 단행했다.

SK에코플랜트는 AI 분야 설계·조달·시공(EPC)사업 수행 시너지 효과를 극대화하기 위해 AI솔루션사업 조직을 신설한다고 4일 밝혔다. 이를 위해 건축·토목·플랜트 등 EPC를 수행하는 솔루션사업 조직과 AI 데이터센터, 연료전지, 재생에너지 사업 등을 담당하는 에너지사업 조직을 통합한다.

아울러 사장 직속으로 AI혁신담당 조직을 별도 편제해 AI 전략 구축 및 전사 변화추진을 가속화한다.

이 외에도 전사 리스크 관리 시스템도 고도화한다. 기존 리스크 관리 조직인 BRM(Business Risk Management) 센터 산하에 안전, 품질 조직을 편입해 총괄 관리 조직으로 재편했다. SHE(안전·보건·환경) 역량 강화 및 최적화된 의사결정 지원을 위해 외부 전문가가 참여하는 안전품질위원회도 운영한다.

임원 인사를 통해선 현장 실행력 강화 기조를 반영했다. 세대교체와 함께 사업·현장 핵심 인재를 적극 발탁하고, 기존 스태프 조직과 사업 조직 임원 간 순환배치도 실시했다.





SK에코플랜트 관계자는 "사업 포트폴리오 전환 기조 아래 조직개편을 통해 핵심 사업 역량을 강화하고 지속 가능한 성장을 위한 견고한 기반을 구축하겠다"고 밝혔다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr

