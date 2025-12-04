고양시, 전국 최초 공유형 ESS 착공…에너지 혁신 선도

전력 안정화부터 전기요금 절감
수익창출까지'1석 3조 효과'
경기 고양특례시(시장 이동환)가 공유형 에너지저장장치(ESS)를 이달 초 착공해 전력 계통 안정화와 전력 요금 절감 등 에너지 혁신에 나선다.
올해 4월 산업통상자원부의 '미래 지역에너지 생태계 활성화 사업'에 선정돼 전국 최초로 추진되는 이번 사업은 한국에너지공단, 경기도, 한국전력공사, 고양도시관리공사 등과의 협약으로 기틀이 마련됐다.
총사업비는 27억 원으로 국비(60%)·지방비(20%)·민간자본(20%)이 투입됐다.
공유형 에너지저장장치(ESS)는 배전선로 과부하를 해소해 정전 등 재난을 예방하고, 가상상계로 다수의 수용가의 전기요금을 절감해 수익을 창출하는 효과가 있다.
또 계약전력 2000㎾ 이상의 공공기관과 연계해 ESS 설치 의무 이행률을 높이고, 송·배전망 증설 지연에 따른 사회적 비용도 절감할 것으로 전망된다.
시 관계자는 "공유형 ESS와 태양광 재생에너지를 연계해 여러 수요자가 공유하는 플랫폼 사업으로 전력 효율을 높일 예정"이라고 말했다.
고양=이종구 기자
