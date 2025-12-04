평택시, '복지·안전 서비스 우수사례 공모전'서 행안부장관상 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도 평택시는 3일 정부세종청사에서 열린 행정안전부가 주관한 '2025년 읍면동 복지·안전 서비스 개선 우수사례 공모전'에서 행정안전부 장관상을 받았다고 4일 밝혔다. 이번 수상으로 시는 특별교부세 1000만원을 지원받는다.

3일 정부세종청사에서 열린 '복지 및 안전 서비스 우수사례 공모전'에서 수상한 평택시 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 평택시 제공

전국에서 104건이 접수된 올해 공모전에서는 22개 지방자치단체가 우수사례로 선정됐다. 평택시는 안전 분야 장려상을 받았다.

시는 구도심의 노후주택 밀집 지역에서 화재 및 취약계층의 이재민 발생 위험이 반복된다는 점에 주목해 복지 안전 사업을 시행했다. 사업을 통해 시는 안중읍·중앙동·서정동에서 기존 지역사회보장협의체 위원뿐 아니라 지역 안전 분야 전문가들을 추가 위촉해 '복지안전협의체'를 구성하였다. 협의체는 지역 내 화재 취약계층 60가구를 직접 발굴하고 세대별 위험도를 꼼꼼히 조사했다.

시는 이와 함께 한국전기안전공사 평택지사와 업무협약 맺고 전기 안전 점검을 공동 실시 후 고위험군 30가구에 대해서는 전기설비 개선사업도 진행했다.

거동 불편 등으로 즉각적인 대처가 어려운 21가구에는 통신비 무료 지원과 화재·누전 감지 사물인터넷(IoT) 기기를 설치했다. 기기는 화재 위험이 감지되면 즉시 대상자와 1대1로 매칭된 복지안전협의체 위원에게 알림을 전송하는 한편, 119로 자동신고하는 시스템을 갖췄다.

시는 특히 사업 과정에서 9개 기관, 91명의 민·관·전문기관이 함께 참여하는 협업 모델을 구축해 높은 평가를 받았다.





김대환 평택시 복지국장은 "협의체 위원들의 세심한 안부 확인과 현장 중심의 문제 해결 노력은 평택시 지역복지의 큰 자산이 되고 있다"며 "앞으로도 시민의 삶과 안전을 지키는 복지정책을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.





