iM증권, 성평등가족부 주관 '가족친화기업 인증' 획득

iM증권이 성평등가족부가 주관하는 가족친화기업 인증을 획득했다고 4일 밝혔다.

가족친화기업 인증은 근로자의 일·가정 양립을 지원하기 위해 운영되는 제도로, 출산과 양육, 유연근무 제도 등 가족친화제도를 모범적으로 운영하는 기업과 공공기관에 부여한다.

iM증권은 다양한 가족친화제도 운영으로 가족 친화 경영을 실천하고 있다. 자녀 출산 및 양육과 관련해 여성 직원의 육아휴직 및 육아기 단축 제도를 운영하는 것은 물론, 남성 직원이 자유롭게 육아휴직 등을 사용할 수 있도록 하고 있다.

시차출퇴근제 등 탄력적 근무제도도 운영하고 있으며, 가족 돌봄 휴직과 휴가, 가족 건강검진 지원 제도 등을 통해 임직원의 일과 가정을 양립할 수 있도록 하고 있다.

iM증권은 이번 가족친화기업 인증 획득을 시작으로 가족 친화 실행을 위한 다양한 제도를 지속해서 확대해 임직원이 일, 가정, 개인의 성장을 균형 있게 누릴 수 있는 기업문화를 정착시켜 나간다는 계획이다.





iM증권 성무용 사장은 "임직원의 행복은 회사의 성장을 지속할 수 있는 무엇보다 중요한 기반"이라며 "균형 잡힌 일과 가정의 양립 환경 구축으로 가족 친화 경영에 대한 만족감을 높여나갈 수 있도록 할 것"이라고 밝혔다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr

