호남선 KTX 증편 첫 관문 열렸다…예산 100억 확보

변전소 용량 증설 국비 반영
KTX-청룡 중련 운행 기반 마련
광주시 “좌석난 해소 기대”
광주 호남선 KTX 증편을 위한 변전소 개량 사업비 100억원이 내년도 정부예산에 반영되면서 광주시가 요구해온 증편 논의에 첫 진전이 생겼다.
광주시는 4일 "정부예산에 '고속철도 호남선 KTX-청룡 열차 증편을 위한 변전소 개량 사업비' 100억원이 최종 반영됐다"고 밝혔다. 이번 예산 반영은 광주시가 국토교통부와 한국철도공사에 KTX-청룡·KTX-1 증편 필요성을 꾸준히 건의하고, 국회 예산심사 과정에서 국토교통위원회 정준호 의원이 변전소 용량 증설의 시급성을 제기한 데 따른 결과다.
광주시는 지난 9월 광주송정역에서 지역 정치권·시민과 함께 KTX 호남선 증편 촉구 결의대회를 열고 좌석 부족 문제 해결을 요구했다. 이후 강기정 시장은 김윤덕 국토교통부 장관을 만나 증편 필요성을 직접 강조하는 등 관련 협의를 이어왔다.
KTX-청룡은 중련 운행 시 기존 KTX-1보다 약 1.4배 많은 전력을 소모한다. 실제 한국철도공사는 2023년 8월 KTX-청룡 중련 시운전 중 정읍 노령변전소 과부하로 전력 공급이 차단되는 사고를 겪으며 변전소 용량 증설 필요성이 공식화됐다.
광주시는 노령변전소 부분 개량이 완료되는 2026년 5월부터 KTX-청룡 중련 운행이 가능해져 한 편성당 최대 1,000석 이상 공급할 수 있을 것으로 전망했다. 기존 KTX-산천 중련(758석) 대비 약 300석 증가한 규모로, 시민들의 상시적 좌석난 해소가 기대된다.
국가철도공단은 이번 예산을 바탕으로 호남고속선 내 노령·부용·논산·익산 등 4개 변전소의 변압기 용량 증설을 2028년까지 단계적으로 추진할 계획이다. 이는 평택~오송 복복선화 사업 완료 이전에도 KTX-청룡 중련 운행이 가능하도록 하기 위한 조처다.
강기정 시장은 "지역 정치권과 시민의 힘을 모은 결과 단기적으로 KTX-청룡 중련 운행의 길이 열렸고, 장기적으로는 호남고속선 증편의 기반이 마련됐다"며 "앞으로도 시민 교통편의를 높이는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
