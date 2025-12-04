호남선 KTX 증편 첫 관문 열렸다…예산 100억 확보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

변전소 용량 증설 국비 반영

KTX-청룡 중련 운행 기반 마련

광주시 “좌석난 해소 기대”

강기정 광주광역시장이 지난 9월23일 오전 광산구 송정역 광장에서 열린 'KTX 호남선 증편 촉구 결의대회'에 참석해 광주시의회, 광산구, 광산구의회, 시민 등과 호남선 KTX 증편을 촉구하고 있다. 광주시 제공

AD

광주 호남선 KTX 증편을 위한 변전소 개량 사업비 100억원이 내년도 정부예산에 반영되면서 광주시가 요구해온 증편 논의에 첫 진전이 생겼다.

광주시는 4일 "정부예산에 '고속철도 호남선 KTX-청룡 열차 증편을 위한 변전소 개량 사업비' 100억원이 최종 반영됐다"고 밝혔다. 이번 예산 반영은 광주시가 국토교통부와 한국철도공사에 KTX-청룡·KTX-1 증편 필요성을 꾸준히 건의하고, 국회 예산심사 과정에서 국토교통위원회 정준호 의원이 변전소 용량 증설의 시급성을 제기한 데 따른 결과다.

광주시는 지난 9월 광주송정역에서 지역 정치권·시민과 함께 KTX 호남선 증편 촉구 결의대회를 열고 좌석 부족 문제 해결을 요구했다. 이후 강기정 시장은 김윤덕 국토교통부 장관을 만나 증편 필요성을 직접 강조하는 등 관련 협의를 이어왔다.

KTX-청룡은 중련 운행 시 기존 KTX-1보다 약 1.4배 많은 전력을 소모한다. 실제 한국철도공사는 2023년 8월 KTX-청룡 중련 시운전 중 정읍 노령변전소 과부하로 전력 공급이 차단되는 사고를 겪으며 변전소 용량 증설 필요성이 공식화됐다.

광주시는 노령변전소 부분 개량이 완료되는 2026년 5월부터 KTX-청룡 중련 운행이 가능해져 한 편성당 최대 1,000석 이상 공급할 수 있을 것으로 전망했다. 기존 KTX-산천 중련(758석) 대비 약 300석 증가한 규모로, 시민들의 상시적 좌석난 해소가 기대된다.

국가철도공단은 이번 예산을 바탕으로 호남고속선 내 노령·부용·논산·익산 등 4개 변전소의 변압기 용량 증설을 2028년까지 단계적으로 추진할 계획이다. 이는 평택~오송 복복선화 사업 완료 이전에도 KTX-청룡 중련 운행이 가능하도록 하기 위한 조처다.





AD

강기정 시장은 "지역 정치권과 시민의 힘을 모은 결과 단기적으로 KTX-청룡 중련 운행의 길이 열렸고, 장기적으로는 호남고속선 증편의 기반이 마련됐다"며 "앞으로도 시민 교통편의를 높이는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>