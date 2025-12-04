병무청 2026년 예산 5178억원…전년比 9.4%↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

병무청은 지난 2일 국회 본회의 의결을 통해 2026년도 예산이 전년 대비 9.4% 증가한 5178억원으로 확정됐다고 4일 밝혔다. 내년 예산은 공정하고 투명한 병역제도 구현, 병역이행 청년의 안정적 사회진출 지원, 디지털 병무행정 고도화에 중점을 두고 편성됐다.

병무청은 정밀한 병역판정검사 실시와 병역면탈 범죄 예방 및 단속을 위해 총 204억원을 투입한다. 병역판정검사 시약·재료비 및 의료 장비 운용 등에 106억원, 디지털포렌식 장비 확충에 13억원 등이 반영됐다.

특히 디지털 포렌식 수사체계를 본격적으로 가동하기 위해 병무청 본청과 광역수사청인 서울청, 경인청, 경북청에 최신 디지털포렌식 분석 장비 4대를 도입할 예정이다. 최신 스마트폰 등에 대한 분석 능력이 고도화되며, 분석 속도도 기존 장비와 비교해 1.5배가량 향상되는 등 수사 역량이 크게 강화될 전망이다.

아울러 병역이행 청년의 안정적 사회진출을 위해 사회복무요원 사회 복귀준비금 2402억원을 편성했다. 장병내일준비적금에 가입한 사회복무요원은 만기 해지 시 적금 입금액(월 최대 55만원)의 100%를 사회 복귀준비금으로 지원받을 수 있다.





이외 차세대 병무 행정 디지털 플랫폼(2년 차) 구축 등 디지털 행정 고도화에 87억원을 투입한다. 홍소영 병무청장은 "내년도 병무청 예산은 공정하고 신뢰받는 병무 행정을 구현하여 국가안보와 사회발전에 기여할 수 있도록 중점을 두고 편성했다"며 "투입된 예산의 차질 없는 집행으로 사업효과가 극대화될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

