대한항공, 2026년 정기 임원인사…20명 임원 승진

대한항공이 2026년 정기 임원인사를 단행했다고 4일 밝혔다.

승진 인사는 총 20명으로 김해룡 상무와 서호영 상무가 전무로 승진했다. 신임 상무로는 구은경 수석을 비롯한 18명이 선임됐다.

대한항공은 성공적인 통합 항공사 출범 준비 및 안정적 운영을 위해 변동폭을 최소화했다. 급변하는 경영환경에서 능동적으로 대응하기 위해 전문성과 리더십을 갖춘 우수 인재를 승진시켜 조직에 활력을 불어넣고 미래 경쟁력을 강화하는 데 중점을 뒀다.

대한항공은 절대 안전과 고객 중심 서비스를 기반으로 통합 항공사 출범 준비를 더욱 철저히 진행할 계획이다. 항공업계 선도 기업으로 위상을 강화하고 항공산업 발전과 글로벌 경쟁력 제고를 위해 노력할 예정이다.

연합뉴스

▲전무 (2명)

김해룡, 서호영

▲상무 (18명)

구은경, 이상훈, 박관영, 박병준, 정웅, 박철형, 김성열, 박세진, 강재영, 김일찬





황성원, 김성진, 이건영, 김지수, 김동연, 민경모, 김창훈, 길기남





전영주 기자 ange@asiae.co.kr

