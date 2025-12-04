송주석 광동 대표, 남양주시 아너소사이어티 고액 기부자 27호 회원 가입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 남양주시(시장 주광덕)는 4일 송주석 ㈜광동 대표가 '아너소사이어티' 27호 회원으로 가입했다고 밝혔다.

주광덕 남양주시장(왼쪽)이 4일 송주석 ㈜광동 대표가 '아너소사이어티' 27호 회원으로 가입한 후 기념촬영을 하고 있다. 남양주시 제공

AD

'아너소사이어티'는 1억 원 이상을 일시납으로 기부했거나 5년 이내 납부를 약정한 사회복지공동모금회의 개인 고액 기부자들의 모임으로, 개인 기부를 활성화하고 고액 기부에 대한 인식의 변화를 이끌어 나눔 문화 확산에 기여하고 있다.

송주석 대표는 "지역사회와 함께 성장하기 위해 나눔을 실천하고자 결심했다"며 "앞으로도 도움이 필요한 이웃들을 위해 지속적인 기여를 이어 가겠다"고 말했다.

주광덕 시장은 "어려운 이웃을 위해 큰 결심을 해주신 송주석 대표께 깊이 감사드린다"며 "시는 복지재단과 함께 기부자 예우를 강화하고, 나눔이 선순환하는 도시를 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

이에 원병일 남양주시복지재단 대표이사도 "기부자의 따뜻한 뜻이 지역사회 곳곳에 희망으로 전달되도록 투명하게 운영하겠다"고 전했다.





AD

이번 기부를 통해 지역사회 나눔 분위기가 더욱 확산될 것으로 기대되며, 남양주시복지재단은 앞으로도 시민과 함께하는 지속 가능한 나눔 생태계를 조성하기 위해 다양한 사회공헌 연계를 이어갈 계획이다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>