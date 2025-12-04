경주시, ‘2025 APEC 성공기념 사진·영상 공모전’ 개최…시민·관광객의 기록 한자리에

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경주시는 2025 APEC 정상회의의 성공개최를 기념하고, 행사 기간 변화된 도시의 모습과 시민·관광객이 체감한 특별한 순간을 사진과 영상 콘텐츠로 기록하기 위해 '2025 APEC 경주 성공기념 사진·영상 공모전'을 개최한다.

공모전은 '2025 APEC 기간 중 감동과 추억, 기억하고 싶은 순간들'을 부제로 진행되며, APEC 기간 경주를 방문한 국내외 관광객과 경주시민 누구나 참여할 수 있다.

접수 기간은 12월 2일부터 15일까지이며, 참가자는 직접 촬영·제작한 사진 또는 영상을 공모전 사무국 이메일로 제출하면 된다.

심사는 창의성, 대중성, 활용성 등을 기준으로 진행되며, 사진부문 16개 작품과 영상부문 각 분야별 16개 작품 등 총 64편의 수상작을 선정해 시상할 예정이다.

시는 선정된 작품을 APEC 개최 성과 홍보와 포스트 APEC 시대 관광 활성화를 위한 주요 콘텐츠로 활용할 계획이다.

주낙영 경주시장은 "APEC을 통해 경주의 변화를 널리 알릴 좋은 기회가 마련됐다"며, "많은 분들의 참여가 경주의 미래 이미지를 완성하는 데 도움이 될 것"이라고 말했다.





공모전 참여 방법, 제출 서류 등 자세한 사항은 (재)경주스마트미디어센터 홈페이지와 경주TOUR(경주로ON) 앱에서 확인할 수 있다.





