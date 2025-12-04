대가야 고령, 첫 고도보존육성 국비 확보… 역사문화도시 날개 달다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

세계유산 탐방거점센터·고도이미지 개선·주민활동 지원 3대 사업 추진

경북 고령군은 대가야 고령 고도(古都)가 오는 2025년 2월 공식 지정된 이후 처음으로 고도보존육성사업 국비를 확보하며 본격적인 고도 육성의 추진 동력을 마련했다.

고령 세계유산 탐방거점센터 조감도.

이번 예산 확보는 대가야 역사문화도시로서의 위상을 강화하고, 문화유산을 활용한 지역 활력 제고를 위해 고령군과 경북도, 국가유산청이 긴밀한 공조를 통해 이뤄낸 의미 있는 성과로 평가된다.

고령군이 내년도 예산에 반영한 고도보존육성 관련 주요 사업은 ▲세계유산 탐방거점센터 건립사업 ▲고도이미지 찾기 사업 ▲고도 주민활동 지원사업 등 3개다.

먼저 세계유산 탐방거점센터 건립은 고령군의 최우선 전략 사업으로, 대가야 고도와 유네스코 세계유산인 지산동 고분군을 연결하는 핵심 방문객 집합 거점이자 체류형·체험형 관광 기반을 구축하기 위한 핵심 인프라다. 총사업비 285억원 규모로 추진되며 내년도에는 2억원을 투입해 타당성 조사와 기본계획 용역을 진행할 예정이다.

고도이미지 찾기 사업은 내년도 예산 20억원을 확보해 고도 지정구역 내 가로·건축·경관 정비, 보행환경 개선, 옥외광고물 정비 등을 체계적으로 추진함으로써 역사도시로서의 통일감 있는 도시 이미지를 단계적으로 조성할 계획이다.

고도 주민활동 지원사업은 내년도 8000만원을 투입해 주민참여 프로그램, 주민단체 활동, 마을 해설·교육·문화행사 등 다양한 주민 주도형 프로그램을 지원해 고도 보존·활용에 대한 주민의 자발적 참여 기반을 강화한다.

고령군 관계자는 "대가야 고령이 다섯 번째 고도로 지정된 위상에 걸맞게, 역사문화자원을 보존하면서도 지역 경제를 살리는 모범적인 고도 모델을 만들어가겠다"며 "세계유산 탐방거점센터를 포함한 주요 사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록 국비 확보와 행정 절차 이행에 최선을 다하겠다"고 말했다.





고령군은 이번 고도보존육성 국비 확보를 계기로 고도보존육성 기본계획과 시행계획에 연계한 중장기 투자 계획을 보다 구체화하는 한편, 국회·국가유산청·경상북도와의 협력체계를 강화해 추가 국비 확보에 총력을 기울일 방침이다.





