김병수 시장 "대명항은 해양관광 메카, 김포는 글로벌 해양관광도시로 도약할 것"

김포 대명항, 국가어항사업 본격화

2026년 정부예산에 설계비 9억원 반영

수산물 위판장 신축·해양레저복합센터 등 개발 계획

민선8기 김포시가 이끈 대명항의 국가어항 예비대상항 지정이 본격 궤도에 진입할 전망이다.

김병수 시장이 직접 나서 브리핑하는 등 꾸준한 노력으로 대명항 국가어항 예비대상항 지정 결실을 이뤘다. 김포시 제공

경기 김포시는 대명항이 국가어항으로 도약하기 위한 핵심 절차인 설계비 9억원이 2026년도 정부예산안에 반영됐다고 4일 밝혔다. 이는 대명항 개발의 제도적·재정적 기반이 마련된 것으로, 향후 총 800억원 규모의 국비 투자로 이어질 전망이다.

민선8기 출범 이후 대명항은 국가어항 예비대상항으로 지정되며, 경기 서북부를 대표하는 관광·어업 복합거점으로 도약하게 됐다. 대명항의 국가어항 예비대상항 지정은 해양하천과로 조직을 정비하고 대명항 활성화 TF를 운영하는 한편 김병수 시장이 현장평가에 직접 나서서 각고의 노력을 기울인 결과로, 2000년 지방어항 승격 이후 24년 만에 이룬 결실이다.

시는 2024년 국가어항 예비지정 이후 어항 기능 실태조사 및 지역 어업인들의 의견을 수렴해 오는 한편 사업 타당성 자료 보완과 정책 설명에 적극 나서는 등 체계적인 노력을 기울인 데 이어, 내년도 정부예산에 설계비 9억원이 반영되면서 사업이 본격화될 것으로 전망하고 있다.

이번 사업을 통해 대명항에 오는 27년부터 31년까지 총 5년간 867억8000만원이 투입된다. 시는 인근공유수면을 매립해 어항부지를 확보하고 ▲수산물 위판장 신축 ▲수산물 유통센터 ▲해양레저복합센터 건립 등 개발을 진행할 계획이다. 또한 현재 마무리 단계에 있는 어촌뉴딜300사업과 연계해 어항 기능은 물론 관광자원으로서의 가치를 대폭 향상시켜 나간다는 계획이다.

이 밖에도 대송여도, 덕포진, 문수산성 등 관광지와 연계해 해양친수공간의 거점으로서도 자리매김할 것으로 보인다. 이로써 대명항이 해양관광복합산업공간으로 탈바꿈해 민자유치와 인적자원 유입의 핵심공간으로 변모하게 될 것이라는 기대다.





김병수 시장이 국가어항 신규지정 예비대상항을 찾아 어민들과 대화를 나누고 있는 모습. 김포시 제공

김병수 시장은 "대명항 국가어항사업을 통해 김포는 글로벌해양관광도시로 도약할 것"이라며 "대명항은 대한민국 해양관광의 메카가 될 것이고, 대명항의 변화는 김포시민과 김포를 찾는 관광객들에게 모두 돌아가게 될 것이다. 대명항의 국가어항 지정고시 및 설계가 차질없이 진행될 수 있도록 꼼꼼히 챙겨나갈 것"이라고 밝혔다.





김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

