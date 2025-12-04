BMW, 국내 첫 초고성능 왜건 'M5 투어링' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주행성능·활용성 뛰어나…가격은 1억7100만원

BMW 코리아는 강력한 성능에 활용성을 더한 초고성능 왜건형 모델 'BMW 뉴 M5 투어링'을 4일 출시했다.

국내에 처음으로 출시되는 'M5 투어링'은 폭발적인 주행 성능에 투어링 특유의 공간 활용성을 더해 스포츠 주행은 물론, 일상이나 장거리 여정 그 모든 영역을 아우르는 다재다능함을 갖췄다. 국내 판매 가격은 1억 7100만원이다(부가세 포함).

'BMW 뉴 M5 투어링'. BMW 코리아

최고출력 585마력을 발휘하는 'M 트윈파워 터보 V8' 4.4ℓ 가솔린 엔진과 197마력 전기모터를 결합한 M 하이브리드 시스템이 적용됐다. 시스템 합산 최고출력은 727마력, 최대토크는 101.9kg·m에 달한다. 정지상태에서 100km/h 가속 시간은 단 3.6초이며, 0~200km/h 가속시간도 11.1초에 불과하다.

또 순수전기 주행모드를 지원한다. 22.1kWh(Gross)용량 고전압 배터리로 환경부 인증 기준 55km까지 전기모터만을 활용해 주행할 수 있다. 전기 모드 최고 시속은 140km이며, 완속 충전 시 최대 충전 전력은 11kW이다.

차체 강성을 향상하기 위해 엔진룸과 차체 하부, 후면부 등에 보강재가 추가되었으며 주행 환경과 선택한 모드에 따라 감쇠력을 실시간으로 조절하는 M 어댑티브 서스펜션이 기본 사양으로 장착된다.

'BMW 뉴 M5 투어링'. BMW 코리아

BMW M 하이 퍼포먼스 모델 전용 사륜구동 시스템인 'M xDrive'와 후륜 조향 시스템인 인테그랄 액티브 스티어링은 주행 상황에 맞춘 최적의 핸들링과 코너링 성능을 보장한다. 이외에도 8단 M 스텝트로닉 자동변속기에 탑재된 드라이브로직 기능을 활용하면 운전자의 의도에 맞추어 변속 시점을 변경할 수 있다.

'BMW 아이코닉 글로우'가 적용된 M5 전용 키드니 그릴과 대형 공기흡입구, 보닛의 파워돔은 전면부 디자인에 강렬한 인상을 부여하며 트렁크까지 길게 이어지는 루프 라인과 근육질을 연상케 하는 숄더라인이 스포티한 실루엣을 연출한다. 후면부는 세로형 리어 리플렉터와 좌우 트윈 테일파이프를 통합한 대형 디퓨저, 투어링 전용 리어 스포일러로 구성돼 강렬하면서도 안정감 있는 이미지를 전달한다.

실내에는 레이스카에서 영감을 받은 레드 포인트와 D-컷 디자인을 적용한 M 가죽 스티어링 휠이 적용되며, 스포츠 주행은 물론 장거리 주행에도 적합한 새로운 M 다기능 시트가 장착됐다. 12.3인치 디지털 계기판과 14.9인치 컨트롤 디스플레이로 구성된 BMW 커브드 디스플레이에는 M 전용 인터페이스가 적용됐다. 트렁크 적재공간은 기본 500ℓ에서 최대 1630ℓ까지 확장할 수 있다.





'BMW 뉴 M5 투어링'. BMW 코리아

최고 사양의 운전자 보조 시스템도 탑재된다. '스톱&고' 기능을 포함한 액티브 크루즈 컨트롤, 정면 및 후방 충돌 경고, 차선 유지 및 변경 보조 기능을 제공하는 '드라이빙 어시스턴트 프로페셔널'이 기본 사양으로 장착되며, 서라운드 뷰, 후진 보조, 리모트 컨트롤 파킹 등으로 구성된 '파킹 어시스턴트 프로페셔널'도 제공돼 편의성과 안전성을 높였다.





