한교총 새 대표회장에 김정석 감리회 감독회장

1년 임기 시작

교회 세속화 배격 등 5대 결의문 채택

"무속행위 확산 단호히 거부"

한국교회총연합(한교총)이 제9회기 대표회장으로 김정석 기독교대한감리회 감독회장(64)을 선출했다. 김 대표회장은 4일 서울 종로구 한국교회100주년기념관에서 열린 제9회 정기총회에서 공식 취임했으며, 임기는 1년이다.

한국교회총연합 신임 대표회장 김정석 기독교대한감리회 감독회장. 한교총 제공

김 대표회장은 거창고를 거쳐 서울신학대 신학과와 감리교신학대학원에서 신학 석사(Th.M)를 취득한 뒤, 미국 애즈베리신학대학원에서 목회학 석사(M.Div)와 목회학 박사(D.Min)를 받았다. 중부연회에서 목사 안수를 받은 후 에덴교회에서 목회를 시작했으며, 2001년부터 지난해 10월까지 20여 년간 서울남연회 광림교회 담임목사로 사역했다. 이후 기독교대한감리회 30대 감독회장에 취임했고, 현재 연세대학교 연합신학대학원 특임교수, 미국 웨슬리신학대학교 이사, 영국 케임브리지대 웨슬리하우스 국제이사 등 다양한 직책을 맡고 있다.

취임사에서 김 대표회장은 "오늘의 한국교회는 무엇보다 복음의 본질인 말씀과 기도의 능력을 회복해야 한다"며 "한교총은 교회의 연합사업을 성공적으로 수행해 복음 전파의 활력을 높이는 데 힘써야 한다"고 말했다. 또한 "짧은 1년의 임기이지만 종교개혁 정신을 따라 하나님의 말씀을 앞세워 한국교회의 연합을 이루고, 갈등 치유와 화해의 길을 여는 데 최선을 다하겠다"고 강조했다.

한교총은 이날 총회에서 한국교회의 연합과 사회적 책임 강화를 골자로 하는 5대 결의문을 채택했다. 결의문에는 ▲교회의 세속화 배격 ▲다음 세대 부흥과 선교 지평 확대 ▲정치·경제적 양극화 및 사회적 혐오·분열 극복 ▲대화와 타협의 문화 확산을 통한 초갈등 사회 해소 ▲국론 통합을 위한 역할 수행 등이 담겼다.

또한 한교총은 무속 행위 확산을 단호히 거부하고, 창조질서에 기반한 생태환경 보존, 비성경적 입장의 법제화 반대 의지를 표명했다. 더불어 한반도 정세와 관련해 전쟁 종식과 복음적 평화통일을 위한 기도와 교류 활동을 이어가겠다고 밝혔다.





이와 함께 낙태·자살 문제 대응, 저출산 위기 극복 등 생명 존중 문화 확산에 힘쓰고, 근대 문화유산 보존을 통해 한국교회의 문화적 정체성 확립에도 공적 책임을 다하겠다는 내용을 결의문에 포함했다. 이번 결의문은 한교총 제9회 총회 대의원 전원의 이름으로 채택됐다.





