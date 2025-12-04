포항시, 'K-크루즈 시대' 닻 올렸다… 대만 크루즈업계 초청 팸투어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대만 출발 크루즈 기항지 유치 확대



영일만항 기항 인프라 매력 홍보↑

경북 포항시가 동해안 크루즈 관광의 새로운 지평을 열었다.

포항시는 3일부터 5일까지 대만 크루즈협회와 현지 여행사 등 크루즈 업계 관계자를 초청해 팸투어를 진행하며 영일만항의 크루즈 수용 여건과 지역 관광자원을 홍보한다.

포항시는 4일 대만크루즈협회와 현지 여행사 등 크루즈 업계 관계자를 초청해 팸투어 중 영일만항 국제여객부두 앞에서 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

방문단은 영일만항 국제여객부두를 찾아 대형 크루즈선의 입출항 여건과 여객부두 시설 등 항만 인프라 전반을 점검했다.

이어 스페이스워크, 죽도시장, Park1538, 호미곶 등 포항 주요 관광지를 둘러보며 크루즈 기항지로서의 관광 콘텐츠를 확인했다.

대만 관계자는 "영일만항은 대형 크루즈선이 무리 없이 입출항할 수 있는 인프라를 갖추고 있으며, 국제여객부두에서 시내 주요 관광지까지의 이동 동선도 비교적 짧아 크루즈 관광 이동시간이 줄어드는 장점으로 관광 효율성이 높다"고 평가했다.

아울러 APEC 개최지인 경주와의 연계 관광 상품 구성 시에 대만 관광객 수요 맞춤형 크루즈 상품을 만들 수 있을 것이라는 의견도 제시했다.

포항시는 이번 팸투어에 '관람하는' 관광지뿐 아니라 '체험하는' 관광상품을 일정에 포함했다. 다도·한복 체험, 선셋 요트투어, K-문화·K-푸드 체험 등 다양한 체험형 콘텐츠와 같은 차별화된 기항 프로그램을 소개해 호응을 얻었다.





시 관계자는 "영일만항의 크루즈 기항 확대를 위해 앞으로도 해외 크루즈 업계 관계자 초청 등 적극적인 홍보 활동을 지속적으로 이어가겠다"며 "향후 일본 크루즈 업계 관계자도 초청해 기항지 유치에 힘을 쏟을 계획"이라고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

