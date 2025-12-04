원자력 발전소의 '색다른 변신'… 한울본부, 퍼스널컬러 원데이 클래스 ‘에너지아뜰리에’ 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

“My 컬러! My 실루엣! My 스타일!”

딱딱한 원전 이미지, '컬러풀'하게 바꾸다.

한국수력원자력 한울원자력본부(본부장 이세용)는 지난 2∼3일 양일간 울진군 성인 대상으로 한울에너지팜에서 '퍼스널컬러＆골격진단' 원데이 클래스 '에너지아뜰리에'를 진행했다.

퍼스널컬러 진단 지역주민 대상 원데이클래스 '에너지아뜰리에' 성료. 한울본부 제공

이번 프로그램은 연중 참가자들의 피드백을 반영해 호응도가 높은 컨텐츠가 선정됐고, 체형별 특징을 분석해 나에게 가장 적합한 색상을 찾아주는 내용으로 구성했다.

총 40명의 울진 군민이 행사에 참여했고, 참가금 1만원은 네이버 해피빈 재단 '기아대책'으로 기부돼 소중하게 쓰일 예정이다.

한 참가자는 "지난 수업에 신청했는데 선정되지 못해 아쉬웠지만 운 좋게 다시 참여할 기회를 얻어서 행복하다. 어린 시절 다른 곳에서 처음 진단을 받았을 때와 다른 결과가 나와서 놀랐고, 시간의 흐름에 따라 나의 얼굴과 체형이 변하는 모습을 보니 신기했다. 앞으로도 컨설팅받은 내용으로 아름다움을 추구할 수 있도록 노력하겠다"라고 소감을 전했다.





이세용 한울본부장은 "참여자들이 원했던 프로그램인 만큼 콘텐츠 질에 대한 만족도가 높아 정말 흐뭇하다. 앞으로도 항상 울진 군민과 소통하며 재밌고 희소성 있는 프로그램을 준비할 것"을 약속했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

