포천시, 2026년 지방소멸대응기금 투자계획 평가 2년 연속 우수 지자체' 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정주환경 개선과 체감형 정책 추진 효과 입증

시설 위주서 '성과 중심' 전환의 모범 사례로 평가

경기 포천시(시장 백영현)가 행정안전부의 2026년 지방소멸대응기금 투자계획 평가에서 '2회 연속 우수 지자체'로 선정되는 성과를 거뒀다.

포천시가 행정안전부의 2026년 지방소멸대응기금 투자계획 평가에서 '2회 연속 우수 지자체'로 선정돼 수상하고 있다. 포천시 제공

AD

이번 선정은 지방소멸대응기금 운영 패러다임이 단순한 시설 조성 중심에서 인구 유입 성과 중심으로 전환된 첫해에 이뤄낸 성과라는 점에서 더욱 의미가 크다.

행정안전부는 지난 12월 3일 2026년도 지방소멸대응기금 배분계획을 확정하고, 전국 인구감소지역 89곳과 관심지역 18개 지자체를 대상으로 한 투자계획 평가 결과를 발표했다. 이 가운데 인구감소 관심지역은 우수 등급(30억원) 2개, A등급(24억원) 4곳, B등급(18억원) 12곳이 선정됐다. 포천시는 이 중 최고 등급인 '우수' 지역으로 선정돼 30억원을 배정받는 성과를 거뒀다.

특히 이번 선정은 2회 연속이라는 점에서 더욱 의미가 크며, 지방소멸 대응 인구정책을 실제 변화로 연결하기 위한 인구 유입·지역 활성화 계획의 정책적 완성도와 실행 가능성이 높게 평가된 결과로 볼 수 있다.

이번 평가의 핵심 사업은 '태봉공원 그린 커뮤니티 플랫폼 힐링존 조성사업'으로, 시민 생활권을 유기적으로 연결하고 공원 이용률을 높여 정주 여건을 획기적으로 개선하는 전략 사업이다. 이 사업은 통학로와 골목형 상권 등 주변 생활권을 자연스럽게 잇는 보행로 조성과 주민 수요를 반영한 편의시설 확충을 통해 지역경제 활성화와 생활인구 확대를 동시에 도모하는 것을 목표로 하고 있다.

포천시는 본 사업의 기반이 되는 하드웨어 분야로 지방소멸대응기금 30억원을 이미 확보했다.

또한, 에듀케어 플랫폼 운영을 소프트웨어 사업으로 연계·확장해 약 6억원 규모의 추가 재원 확보를 위해 관계기관과 협의를 진행 중이다. 이를 통해 단순한 시설 조성을 넘어, 공간(하드웨어)과 프로그램(소프트웨어)이 유기적으로 결합된 지속가능한 지역 활성화 모델로 사업 추진에 더욱 속도가 붙을 전망이다.

백영현 포천시장은 "이번 2회 연속 선정은 포천시가 추진해온 체감형 인구정책의 결과"라며 "태봉공원 힐링존 조성사업을 중심으로 시민의 생활 편의와 지역경제 활성화, 나아가 인구 유입과 정착 기반을 더욱 강화해 '머물고 싶은 도시, 살고 싶은 도시 포천'을 만들어 가겠다"고 밝혔다.





AD

한편, 포천시는 향후 지방소멸대응기금과 시 자체 예산을 연계해 정주여건 개선과 인구정책의 체감 효과를 높이는 데 속도를 낼 계획이다. 기금 규모가 최종 확정되면 사업 범위와 세부 실행계획을 구체화해 시민들이 실제로 체감할 수 있는 성과 극대화에 집중할 방침이다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>