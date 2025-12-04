본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

민선8기 화성시, 22.6조원 투자 유치…20조원 목표 훌쩍 넘어서

정두환기자

입력2025.12.04 11:59

시계아이콘01분 07초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

ASML·삼전·신세계 국제테마파크 등 대규모 투자 잇따라
정명근 시장 "세계적인 기업에서 꿈 펼치는 도시 만들것"

경기도 화성시가 민선 8기 투자유치 목표를 훌쩍 넘어선 22조6000억원의 투자유치를 달성했다.


4일 화성시에 따르면 지난달 말 기준 민선 8기 투자유치 금액은 22조5912억원으로 집계됐다. 이는 시가 지난 6월 당초 목표로 삼았던 20조원을 훌쩍 넘긴 금액이다.

민선8기 화성시, 22.6조원 투자 유치…20조원 목표 훌쩍 넘어서 삼성전자 화성사업장 전경. 화성시는 민선8기 들어 당초 목표였던 20조원을 훌쩍 넘긴 22조5900억원의 투자를 유치하는 성과를 이뤄냈다. 화성시 제공
AD

화성시의 지역내총생산(GRDP)은 95조1507억원으로 100조원을 목전에 두고 있다. 전국 기초지방자치단체 중 압도적인 1위다. 특히 민선 8기 들어서도 대규모 투자가 잇따르면서 전국에서 화성시가 차지하는 경제 비중은 더 커질 것이라는 전망이 제기된다.


민선 8기 투자 유치는 반도체·미래차·바이오 등 첨단 분야는 물론 관광 등 다양한 분야에 걸쳐 있다. 이 때문에 시는 도시의 양적 성장뿐 아니라 산업 포트폴리오의 질적 확장이 이뤄질 것으로 기대한다.


이 기간 신성장 기반 마련을 위한 대기업들의 투자만 4조1200억원에 달한다. 주요 투자를 살펴보면 ▲삼성전자 화성캠퍼스 내 데이터센터 조성 ▲기아 오토랜드 화성의 목적기반차량(PBV) 전용공장 및 특장차 클러스터 구축 ▲현대차·기아 기술연구소 연구·개발 투자 확대 등이 눈에 띈다. 이와 함께 ▲대웅제약 나보타 제3공장 ▲대웅바이오 완제의약품·의료기기 생산시설 확충 등 바이오 제조 투자도 잇따랐다.


미래산업 육성을 위한 대규모 클러스터 조성에도 8조8777억원의 투자가 유입됐다. 화성 국제테마파크 1단계 조성을 비롯해 ▲수소복합에너지 발전소 확대 ▲국가·일반산업단지 기업 유치, 공업 물량 배정 확대 ▲지식산업센터 집적 등이 이뤄졌다. 자율주행 리빙랩 실증도시 유치 등 4차산업 기반 구축도 속도를 내는 모습이다.


반도체 분야에서는 7298억원의 투자를 끌어냈다. 극자외선(EUV) 노광장비 기업인 ASML의 화성캠퍼스 건립, ASM의 혁신제조센터가 대표적이다. 도쿄일렉트론코리아 역시 화성의 연구·교육 인프라 확충에 나섰다.


이 밖에도 시는 서비스·헬스케어·스마트물류 등 기업들로부터 8조8637억원의 투자를 이끌어냈다.

민선8기 화성시, 22.6조원 투자 유치…20조원 목표 훌쩍 넘어서 화성 국제테마파크 조감도. 화성시는 민선8기 들어 첨단 산업은 물론 관광 등 다양한 분야에서 투자유치를 이끌어내며 질적 성장을 위한 토대를 마련했다는 평가를 받고 있다. 화성시 제공

시는 민선 8기 마지막 해인 내년에도 적극적인 투자 유치 활동을 이어가 임기 내 25조원 이상 투자유치를 달성한다는 방침이다. 이를 위해 유휴부지에 유망기업을 집중적으로 유치하는 한편, 송산그린시티 국가산단·아산(우정)국가산단·H-테크노밸리 등 조성 중인 산단에 기업을 선제적으로 유치해 산업 기반을 강화한다는 복안이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

정명근 화성시장은 "대규모 투자유치 성과는 현장에서 기업을 설득하고 투자 기반을 마련하기 위해 헌신해 준 시민과 공직자들의 노력 덕분"이라며 "기업 유치가 양질의 일자리 창출과 지역경제 활성화로 이어지는 선순환 구조를 견고히 하고, 청년과 아이들이 화성의 세계적인 기업에서 꿈을 펼칠 수 있는 도시를 만들겠다"고 강조했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고자

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.2714:14
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"

    정청래 더불어민주당 대표는 '현장형' 정치인이다. 그의 SNS 메인 사진이 모든 걸 말해준다. 수해 복구 봉사 활동 등을 가면 대충 하는 게 아니라 내 일처럼 한다. 이런 면에서 성남시장-경기도지사를 거친 '행정가형'인 이재명 대통령과는 결이 다른 측면이 있다. 정 대표는 대학 시절 건국대 조국통일위원장을 지낸 '586그룹'이다. 미 대사관저를 점거해 구속되기도 했다. 그러나 '586그룹' 메인은 아니었다. 김민석 송영길 우상

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

13:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기