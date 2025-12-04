민선8기 화성시, 22.6조원 투자 유치…20조원 목표 훌쩍 넘어서

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

ASML·삼전·신세계 국제테마파크 등 대규모 투자 잇따라

정명근 시장 "세계적인 기업에서 꿈 펼치는 도시 만들것"

경기도 화성시가 민선 8기 투자유치 목표를 훌쩍 넘어선 22조6000억원의 투자유치를 달성했다.

4일 화성시에 따르면 지난달 말 기준 민선 8기 투자유치 금액은 22조5912억원으로 집계됐다. 이는 시가 지난 6월 당초 목표로 삼았던 20조원을 훌쩍 넘긴 금액이다.

삼성전자 화성사업장 전경. 화성시는 민선8기 들어 당초 목표였던 20조원을 훌쩍 넘긴 22조5900억원의 투자를 유치하는 성과를 이뤄냈다. 화성시 제공

화성시의 지역내총생산(GRDP)은 95조1507억원으로 100조원을 목전에 두고 있다. 전국 기초지방자치단체 중 압도적인 1위다. 특히 민선 8기 들어서도 대규모 투자가 잇따르면서 전국에서 화성시가 차지하는 경제 비중은 더 커질 것이라는 전망이 제기된다.

민선 8기 투자 유치는 반도체·미래차·바이오 등 첨단 분야는 물론 관광 등 다양한 분야에 걸쳐 있다. 이 때문에 시는 도시의 양적 성장뿐 아니라 산업 포트폴리오의 질적 확장이 이뤄질 것으로 기대한다.

이 기간 신성장 기반 마련을 위한 대기업들의 투자만 4조1200억원에 달한다. 주요 투자를 살펴보면 ▲삼성전자 화성캠퍼스 내 데이터센터 조성 ▲기아 오토랜드 화성의 목적기반차량(PBV) 전용공장 및 특장차 클러스터 구축 ▲현대차·기아 기술연구소 연구·개발 투자 확대 등이 눈에 띈다. 이와 함께 ▲대웅제약 나보타 제3공장 ▲대웅바이오 완제의약품·의료기기 생산시설 확충 등 바이오 제조 투자도 잇따랐다.

미래산업 육성을 위한 대규모 클러스터 조성에도 8조8777억원의 투자가 유입됐다. 화성 국제테마파크 1단계 조성을 비롯해 ▲수소복합에너지 발전소 확대 ▲국가·일반산업단지 기업 유치, 공업 물량 배정 확대 ▲지식산업센터 집적 등이 이뤄졌다. 자율주행 리빙랩 실증도시 유치 등 4차산업 기반 구축도 속도를 내는 모습이다.

반도체 분야에서는 7298억원의 투자를 끌어냈다. 극자외선(EUV) 노광장비 기업인 ASML의 화성캠퍼스 건립, ASM의 혁신제조센터가 대표적이다. 도쿄일렉트론코리아 역시 화성의 연구·교육 인프라 확충에 나섰다.

이 밖에도 시는 서비스·헬스케어·스마트물류 등 기업들로부터 8조8637억원의 투자를 이끌어냈다.

화성 국제테마파크 조감도. 화성시는 민선8기 들어 첨단 산업은 물론 관광 등 다양한 분야에서 투자유치를 이끌어내며 질적 성장을 위한 토대를 마련했다는 평가를 받고 있다. 화성시 제공

시는 민선 8기 마지막 해인 내년에도 적극적인 투자 유치 활동을 이어가 임기 내 25조원 이상 투자유치를 달성한다는 방침이다. 이를 위해 유휴부지에 유망기업을 집중적으로 유치하는 한편, 송산그린시티 국가산단·아산(우정)국가산단·H-테크노밸리 등 조성 중인 산단에 기업을 선제적으로 유치해 산업 기반을 강화한다는 복안이다.





정명근 화성시장은 "대규모 투자유치 성과는 현장에서 기업을 설득하고 투자 기반을 마련하기 위해 헌신해 준 시민과 공직자들의 노력 덕분"이라며 "기업 유치가 양질의 일자리 창출과 지역경제 활성화로 이어지는 선순환 구조를 견고히 하고, 청년과 아이들이 화성의 세계적인 기업에서 꿈을 펼칠 수 있는 도시를 만들겠다"고 강조했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

