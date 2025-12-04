민선8기 화성시, 22.6조원 투자 유치…20조원 목표 훌쩍 넘어서

ASML·삼전·신세계 국제테마파크 등 대규모 투자 잇따라
정명근 시장 "세계적인 기업에서 꿈 펼치는 도시 만들것"
경기도 화성시가 민선 8기 투자유치 목표를 훌쩍 넘어선 22조6000억원의 투자유치를 달성했다.
4일 화성시에 따르면 지난달 말 기준 민선 8기 투자유치 금액은 22조5912억원으로 집계됐다. 이는 시가 지난 6월 당초 목표로 삼았던 20조원을 훌쩍 넘긴 금액이다.
화성시의 지역내총생산(GRDP)은 95조1507억원으로 100조원을 목전에 두고 있다. 전국 기초지방자치단체 중 압도적인 1위다. 특히 민선 8기 들어서도 대규모 투자가 잇따르면서 전국에서 화성시가 차지하는 경제 비중은 더 커질 것이라는 전망이 제기된다.
민선 8기 투자 유치는 반도체·미래차·바이오 등 첨단 분야는 물론 관광 등 다양한 분야에 걸쳐 있다. 이 때문에 시는 도시의 양적 성장뿐 아니라 산업 포트폴리오의 질적 확장이 이뤄질 것으로 기대한다.
이 기간 신성장 기반 마련을 위한 대기업들의 투자만 4조1200억원에 달한다. 주요 투자를 살펴보면 ▲삼성전자 화성캠퍼스 내 데이터센터 조성 ▲기아 오토랜드 화성의 목적기반차량(PBV) 전용공장 및 특장차 클러스터 구축 ▲현대차·기아 기술연구소 연구·개발 투자 확대 등이 눈에 띈다. 이와 함께 ▲대웅제약 나보타 제3공장 ▲대웅바이오 완제의약품·의료기기 생산시설 확충 등 바이오 제조 투자도 잇따랐다.
미래산업 육성을 위한 대규모 클러스터 조성에도 8조8777억원의 투자가 유입됐다. 화성 국제테마파크 1단계 조성을 비롯해 ▲수소복합에너지 발전소 확대 ▲국가·일반산업단지 기업 유치, 공업 물량 배정 확대 ▲지식산업센터 집적 등이 이뤄졌다. 자율주행 리빙랩 실증도시 유치 등 4차산업 기반 구축도 속도를 내는 모습이다.
반도체 분야에서는 7298억원의 투자를 끌어냈다. 극자외선(EUV) 노광장비 기업인 ASML의 화성캠퍼스 건립, ASM의 혁신제조센터가 대표적이다. 도쿄일렉트론코리아 역시 화성의 연구·교육 인프라 확충에 나섰다.
이 밖에도 시는 서비스·헬스케어·스마트물류 등 기업들로부터 8조8637억원의 투자를 이끌어냈다.
시는 민선 8기 마지막 해인 내년에도 적극적인 투자 유치 활동을 이어가 임기 내 25조원 이상 투자유치를 달성한다는 방침이다. 이를 위해 유휴부지에 유망기업을 집중적으로 유치하는 한편, 송산그린시티 국가산단·아산(우정)국가산단·H-테크노밸리 등 조성 중인 산단에 기업을 선제적으로 유치해 산업 기반을 강화한다는 복안이다.
지금 뜨는 뉴스
정명근 화성시장은 "대규모 투자유치 성과는 현장에서 기업을 설득하고 투자 기반을 마련하기 위해 헌신해 준 시민과 공직자들의 노력 덕분"이라며 "기업 유치가 양질의 일자리 창출과 지역경제 활성화로 이어지는 선순환 구조를 견고히 하고, 청년과 아이들이 화성의 세계적인 기업에서 꿈을 펼칠 수 있는 도시를 만들겠다"고 강조했다.
정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>