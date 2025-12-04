강원도교육청, 직업교육 성과공유회 개최…직업계고 발전 방안 모색

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원특별자치도교육청은 4일부터 5일까지 1박 2일간 강릉 씨마크호텔에서 도내 직업계고 학교장 및 직업·취업지원부장 등 90여 명이 참석한 가운데 '2025학년도 직업교육 성과공유회'를 개최했다.

이번 성과공유회는 2025학년도 강원 직업교육의 운영 성과를 되돌아보고, 학교 현장의 우수 사례를 공유하여 직업계고의 경쟁력을 강화하는 한편, 다가올 2026학년도 교육과정 운영 계획 수립을 위한 실질적인 방안을 마련하기 위해 기획되었다.

행사 첫날인 4일에는 강원 지역 산업 구조 변화를 이해하고 이에 따른 고용 전략을 모색하는 시간이 마련되었다.

강원 지역 산업 분석을 통해 급변하는 산업구조의 변화에 대응하기 위해 강원지역인적자원개발위원회(강원인자위)는 '강원지역 산업 구조의 변화와 고용 현황'을 주제로 특강을 진행하였으며 지역 정주형 인재 양성을 위한 직업계고의 역할을 강조했다.

이어 학생들의 관심이 높은 공직 진출 지원을 위해 국방부 관계자가 직접 '2026년 군무원 지역인재 9급 선발'에 대한 안내를 진행했다. 또한, 가톨릭관동대 일자리플러스센터에서는 '고교생 맞춤형 고용서비스 사업 성과'를 보고하며, 지역 대학과 고교 연계 취업 활성화 지원 사업 안내 및 성과를 공유했다.

5일에는 학교 현장에서 직업교육 혁신을 이끌어온 교원들의 우수 사례 발표가 진행되었다. 발표는 단순한 성과 발표를 넘어 4가지 영역의 구체적인 성공 사례와 개선 방안을 공유하는 자리가 되었다.

주요 발표 내용은 강원특별자치도교육청 직업계고 핵심 사업인 △전공심화동아리 운영 △현장실습 운영 내실화 △미래역량강화사업 △학교 재구조화 및 강원형 마이스터고 운영으로 진행되었다.

이 밖에도 도교육청은 직업교육 정책 안내 및 질의응답 시간을 통해 현장의 애로사항을 청취하고, 정책에 대한 이해도를 높이는 소통의 시간을 마련하였다.

도교육청은 이번 성과공유회에서 논의된 다양한 의견과 개선사항을 종합적으로 검토하여 2026년도 직업교육 정책 수립에 반영할 방침이다.





김성래 중등교육과장은 "강원 직업교육의 발전은 직업계고 발전을 위해 헌신해 주신 선생님들의 노력 덕분이며 노고에 깊이 감사드린다"며 "이번 성과공유회에서 나누는 소중한 경험과 지혜가 강원 직업계고 학생들의 꿈을 실현하고, 나아가 지역 소멸 위기를 극복하는 든든한 초석이 되길 바란다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

