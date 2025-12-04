경기교육청, 9일 소노캄 고양서 '국제포럼' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도교육청이 오는 9일 소노캄 고양에서 '2025 경기미래교육 국제포럼'을 개최한다.

도교육청은 이날 'Unlearn to Learn: 교실의 미래를 해킹하다'를 주제로 세계 교육전문가와 함께 '미래교육의 새로운 방향'을 모색하는 국제포럼을 연다고 4일 밝혔다.

이번 포럼은 지난해 달리 단독 주최다. 국내외 미래교육 전문가, 교육 관계자, 교직원 등 1000여명이 현장과 온라인으로 참여한다.

도교육청은 지난해 포럼에서 논의된 미래교육 의제를 심화·확장하고 경기교육의 선도적 경험을 세계와 공유하며 글로벌 교육 네트워크를 강화하기 위해 이번 포럼을 기획했다.

이번 포럼에는 세계의 석학들이 연속 기조 강연에 나선다.

세계적인 인공지능 석학인 토비 월시(Toby Walsh) 호주 뉴사우스웨일스대학교 교수, 유네스코 관계자, 미국 교육부 전 관계자 등 해외 교육 전문가들이 참여한다. 국내에서도 현장 교원과 정책 전문가 등이 대거 참석해 미래교육에 대한 심도 있는 논의를 펼친다.

주요 프로그램은 ▲릴레이 기조강연(Future Scanner) ▲미래교육 특별 좌담회(Fireside Chat) ▲병행 워크숍(Edu Ignition) ▲전시 체험 부스(Teaching ToolBox) 등이다.

도교육청은 특히 국제교류협력 성과를 국제사회와 공유하고, 디지털과 데이터 기반 교수학습 플랫폼, 업무 협업 플랫폼 등을 소개하는 자리도 마련한다.





임태희 경기교육감은 "미래교육은 혼자가 아닌 함께 만들어 가는 것"이라며 "이번 국제포럼에서 세계 교육전문가들과 지혜를 모으고, 모든 학생이 저마다의 미래를 준비할 수 있는 교육의 새로운 표준을 제시하는 자리가 되기를 기대한다"고 말했다.





