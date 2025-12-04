창원 모텔서 중학생 3명 찌른 20대 … 입실 전 흉기 구매

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경찰이 경남 창원시 마산회원구 합성동의 한 모텔 사건 현장을 살피고 있다. 연합뉴스

경남 창원시의 한 모텔에서 벌어진 흉기 난동으로 3명이 숨지고 1명이 크게 다친 사건이 계획범죄로 벌어졌을 가능성에 무게가 실리고 있다.

4일 경남경찰청에 따르면 지난 3일 오후 5시 5분께 창원시 마산회원구 합성동의 한 모텔에서 20대 남성 A 씨가 흉기로 중학생 B, C 군과 D 양을 찔렀다.

신고받고 출동한 경찰이 객실 문을 두드리자 A 씨는 모텔 창밖으로 추락했다.

이에 A 씨와 B 군, D 양이 숨지고 C 군이 중상을 입었다.

경찰에 따르면 A 씨와 D 양은 또 다른 중학생 E 양과 함께 2주 전가량 사회관계망서비스(SNS) 오픈채팅을 통해 알게 된 사이로, 최근 한 차례 만났다.

이후 A 씨는 E 양에게 호감을 보이며 계속 연락했고 사건 당일이 두 번째 만남이었다.

당일 오후 2시 43분께 A 씨는 모텔 인근 마트에서 흉기를 구매 후 범행 장소인 모텔로 이동했다.

이후 A 씨는 D 양에게 연락했고 B, C 군과 E 양과 함께 놀던 D 양은 E 양과 함께 A 씨가 있는 모텔로 향했다.

오후 4시 24분께 모텔에 도착한 D, E 양은 입구에서 A 씨를 만나 객실로 향했다.

이때 A 씨는 "D 양과 할 말이 있다"라며 E 양을 객실 밖으로 내보냈고 밖에 있던 E 양은 객실에서 '쿵' 소리가 들리자 B, C 군에게 연락해 도움을 청했다.

이후 모텔에 도착한 B, C 군과 함께 E 양이 객실 문을 두드리자 A 씨가 문을 열어줬고 객실 안에서 시비가 붙자 범행을 저질렀다.

사건 당시 D 양은 112에 전화해 별다른 신고 내용을 알리지 않았으나, 고성과 함께 "하지 마"라는 소리 등 긴박한 상황이 전해지게 했다.

이를 확인한 경찰은 창원소방본부에 공동 대응을 요청했다. 이후 E 양도 경찰에 신고해 모텔 위치를 알려줬다.

A 씨가 숨지면서 사건 공소권은 없으나 경찰은 E 양을 상대로 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.





아울러 시신 부검, 휴대전화 포렌식(전자감식), 폐쇄회로(CC)TV 영상 추가 분석 등을 토대로 범행 동기를 밝혀낼 계획이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

