셰플러 vs 매킬로이, PGA 투어 올해의 선수 경쟁

셰플러 메이저 2승 포함 6승 4연패 유력
매킬로이 커리어 그랜드 슬램 달성 강점
플리트우드와 그리핀 생애 첫 수상 도전
세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)와 2위 로리 매킬로이(북아일랜드)가 미국프로골프(PGA) 투어 2025시즌 올해의 선수 후보가 됐다.
PGA 투어는 3일(현지시간) 이들 2명에 토미 플리트우드(잉글랜드)와 벤 그리핀(미국)까지 더한 4명의 올해의 선수 후보를 발표했다. 올해의 선수는 2025시즌 정규대회에 15회 이상 출전한 투어 회원들의 투표로 선정된다. 투표는 3일부터 12일까지 진행된다. 수상자 발표는 이후에 이뤄진다.
셰플러는 잭 니클라우스 어워드로 불리는 PGA 투어 올해의 선수에 4년 연속 도전한다. 그는 올해 메이저 대회인 PGA 챔피언십과 디 오픈을 포함해 6승을 쓸어 담았다. 상금과 평균타수에서 1위에 올랐고, 컷 탈락이 한 번도 없었다.
매킬로이는 올해 마스터스에서 우승하며 커리어 그랜드 슬램을 달성했고, 제5의 메이저 대회인 플레이어스 챔피언십에서도 정상에 올랐다. 매킬로이가 올해의 선수가 되면 2018~2019시즌 이후 4번째 수상이다.
세계랭킹 3위 플리트우드는 올해 시즌 최종전인 투어 챔피언십에서 우승하며 PGA 투어 첫 승을 따냈고, 페덱스컵 챔피언 타이틀도 획득했다. 세계랭킹 9위인 그리핀은 올해 PGA 투어 3승을 올리며 올해의 선수 후보에 이름을 올렸다. 플리트우드와 그리핀은 첫 수상을 노린다.
노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
