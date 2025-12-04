중기부, 신규 명문장수기업 10개사 선정…"우리 경제 자부심"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광덕에이앤티·대한과학 등 10개사

명문장수기업 혁신성장 유공 포상도

중소벤처기업부가 국내 경제에 기여한 업력 45년 이상 신규 '명문장수기업' 10개 사를 선정하고 포상을 진행했다고 4일 밝혔다.

한성숙 중소벤처기업부 장관이 서울 마포구 DMC 타워에서 열린 '2025 명문장수기업 수여식'에 참석해 발언하고 있다. 중기부

AD

이번 명문장수기업 수여식은 서울 마포구 DMC 타워에서 한성숙 중기부 장관, 명문장수기업 대표 및 가족·임직원 등 100여명이 참석한 가운데 개최됐다. 명문장수기업은 국내 업력 45년 이상 기업을 대상으로 경제·사회적 기여도, 혁신 활동 등을 종합적으로 평가해 선정한다.

올해는 96개 기업이 신청해 중소기업 9개 사, 중견기업 1개 사가 신규 명문장수기업으로 선정됐다. 이로써 명문장수기업은 총 63개 사로 늘었다.

이번에 신규 선정된 광덕에이앤티는 업력 46년으로, 국내 최초로 자동차 전기식 파워 핸들인 '웜힐'을 개발해 글로벌 자동차 부품기업으로 도약하고 있다. 업력 46년의 금성풍력은 고효율 전자제어 송풍기를 국내 최초로 국산화하고, 글로벌 인증을 확보해 공조·산업용 송풍기 기술을 선도하고 있다.

대한과학은 업력 45년으로 약 3만종의 연구실험기기 및 의료기기를 국내외 정부·대학·연구소 등에 공급하고 있다. 외산 의존도가 높던 연구기기 시장에서 국산 장비 개발과 공급을 선도해 왔다.

업력 68년의 명화공업은 오랜 시간 축적한 기술력과 신뢰를 바탕으로 현대자동차 등 글로벌 완성차 기업에 자동차 핵심부품을 공급하는 중견기업으로 성장했다. 업력 47년의 삼창주철공업은 아시아 최초로 미국 UL(Underwriters Laboratories)·FM(Factory Mutual) 안전 인증을 획득해 기술력을 인정받았다.

이번에 선정된 명문장수기업에는 홍보용 현판 제공, 영상 제작 등 홍보콘텐츠 지원과 함께 정책자금·수출지원사업 신청 시 우대혜택이 적용될 예정이다.

올해 처음으로 도입된 '명문장수기업 혁신성장 유공'에는 지속가능한 성장과 국가 경제 발전에 기여한 공을 인정받아 삼익전자공업(2018년 선정), 미래엔(2018년 선정), 삼공사(2021년 선정) 등 3개 기업이 선정됐다.

수여식에 앞서 열린 간담회에서는 선배 명문장수기업이 신규 기업들에 위기 극복 경험과 경영 노하우를 공유했다. 올해 선정된 명문장수기업 10개 사의 애로 사항과 건의 사항을 청취하는 시간도 가졌다.





AD

중기부에 따르면 지난해까지 선정된 명문장수기업 53개 사의 평균 업력은 58년이며 지난해 기준 평균 매출은 1205억원이다. 특히 명문장수기업 선정 이전과 지난해 말 기준의 매출액을 비교해 보니 평균 22% 이상 증가한 것으로 나타났다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>