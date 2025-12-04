'칼부림 예고' 글에…동덕여대 '래커칠 제거행사' 잠정 연기

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동덕여대가 4일 학교 구성원이 함께하는 래커칠 제거작업을 할 예정이었으나 온라인에 올라온 칼부림 협박 글에 행사를 잠정 연기했다.

동덕여대는 이날 홈페이지에 "최근 온라인상에 학교를 대상으로 한 위협성 글이 확인돼 현재 경찰과 관련 사항을 협의 중"이라며 "행사에 참여하는 구성원의 안전이 우려돼 부득이하게 일정을 잠정 연기하게 됐다"고 밝혔다. 이어 "학교는 안전 조치와 외부 상황을 종합적으로 검토하고 있으며 안전이 확보되는 대로 추후 일정을 다시 안내하겠다"고 했다.

당초 동덕여대는 이날 오후 2시 래커칠 제거 행사를 개최할 계획이었다. 지난해 시위의 상흔처럼 곳곳에 남겨진 래커칠을 학생, 교수, 직원이 함께 지우며 화합을 도모하는 행사다.

그러나 전날 '학교에 갈 준비가 됐다'는 영어 문장과 함께 가방에 넣은 칼을 찍은 사진이 포함된 협박 글이 온라인에 올라와 안전 우려가 제기돼 행사를 미루기로 한 것이다. 경찰은 작성자를 추적 중이다.





동덕여대는 지난해 남녀공학 전환 추진에 반대하는 학생들의 래커칠 시위로 내홍을 겪었다. 사태를 수습하면서 구성한 공학전환공론화위원회 권고에 따라 동덕여대는 전날 총장 명의의 입장문을 통해 2029년부터 동덕여대를 남녀공학으로 전환하겠다고 밝혔다. 이에 대해 총학생회를 중심으로 학생들이 반발하고 있어 다시 긴장감이 고조되고 있다.





