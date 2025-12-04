본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

김태흠, 국비 12조 시대 열었다

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.12.04 11:02

수정2025.12.04 11:04

시계아이콘01분 31초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

신산업·국방·탄소전환·교육·복지·관광까지 대규모 국책사업 확보
"12조 확보는 끝이 아니라 시작…2027년 더 큰 성과로 이어가겠다"

김태흠, 국비 12조 시대 열었다 김태흠 충남지사
AD

충남도가 내년 정부예산에서 사상 첫 12조 원대 국비를 확보하며 미래 50년 성장지도를 사실상 완성했다.


국방·반도체·탄소중립·해양바이오 등 신산업뿐 아니라 교통·복지·관광 등 생활 인프라 전반에 국비가 폭넓게 반영되며 "충남 미래 대전환"의 기반이 갖춰졌다는 평가가 나온다.


도는 내년도 정부예산에서 12조 3223억 원을 확보하며 올해 대비 1조 3962억 원(12.8%) 증가한 역대 최대 규모의 국비 기록을 다시 썼다.


김태흠지사는 4일 도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "도민과 시군, 국회의원이 한 팀으로 이뤄낸 성과"라며 "충남의 50년·100년 미래를 여는 결정적 전환점"이라고 밝혔다.


경제 분야에서는 미래 신산업 기반 조성을 위한 대규모 예산이 대거 반영됐다.


국방 미래항공연구센터 설계비 17억7000만 원, 탄소 포집·활용(CCU) 메가 프로젝트 50억 원, 지속가능 항공유 전주기 통합생산 기술 개발 50억 원, 충남권 AX대전환 10억 원, 첨단 반도체 후공정 테스트베드 25억 원, 지능형 센서 Spin-On 기술 지원 14억 원, 정의로운 전환지원센터 운영 13억 원 등이 포함됐다.


아울러 서해선~경부고속선 연결 설계비 20억 원, 성거~목천 국도 대체 우회도로 5억 원, 격렬비열도 접안시설 설계비 21억 원, 무기발광 디스플레이 기술 개발·생태계 구축 500억 원 등 교통과 신산업 핵심 인프라 예산도 확보했다.


도는 이들 사업을 통해 국방·반도체·디스플레이·탄소중립 산업을 선도하는 '충남 미래산업 전진기지'가 구축될 것으로 전망했다.


지역 주도 성장 분야에서는 충남혁신도시와 해양·농생명·교육 신산업을 연계한 혁신 거점 조성 기반이 마련됐다.


충남대 내포캠퍼스 설계비 10억 원, 영재학교 전환방안 연구비 3억 원, 국방 미래기술연구센터 설계비 4억5000만 원, 해양바이오 산업진흥원 타당성 조사비 2억 원, 글로벌 스마트팜 수출지원센터 설계비 22억5000만 원, 마른김 분산물류센터 4억 원, 해양바이오 소재 플랜트 설계비 5억 원, 국립 한우역사박물관 기본계획 2억 원 등이 반영됐다.


도는 대학·연구기관·기업을 묶는 '충남형 혁신 생태계'가 한층 강화될 것으로 기대하고 있다.


의료·복지·안전 인프라도 크게 확충된다. 아산 경찰병원 설계비 34억5000만 원, 국립호국원 조성 타당성 연구 2억 원, 보령 경찰수련원 설계비 1억 원, 금산·당진 도시침수 대응 380억 원, 홍성 피해 장애아동 쉼터 운영비 2억6000만 원, 서산 아동보호전문기관 설치비 3억 원 등이 확보됐다.


또 천안아산역 방음벽 50억 원, 서천특화시장 재건축 50억 원 등 지역 주민 생활환경 개선 사업도 반영됐다.


문화·관광·체육 분야에서는 내포신도시 스포츠가치센터 타당성 및 기본계획 1억 원, 국립국악원 서산분원 설계비 3억 원, 해미문화교류센터 설계 및 공사비 6억2200만 원, 금강 국가관광도로 조성 설계비 3억 원, 해양쓰레기 전용수거선 설계비 4억 원, 장항항 준설비 5억 원, 국가 생태탐방로 조성 12억 원 등이 포함됐다.


도는 백제문화권과 금강축을 중심으로 한 문화·관광 시너지 효과가 커질 것으로 보고 있다.


김태흠 지사는 "국비 12조 확보는 끝이 아니라 또 다른 시작"이라며 "2027년 정부예산에서도 더 큰 성과를 올릴 수 있도록 도정 역량을 지금부터 집중 투입하겠다"고 밝혔다.


지금 뜨는 뉴스

AD

충남도는 이달부터 2027년 국비 전략 사업 발굴에 착수하고 내년 1월 중앙부처 예산 편성에 선제적으로 대응할 계획이다.




충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고자

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.2714:14
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"

    정청래 더불어민주당 대표는 '현장형' 정치인이다. 그의 SNS 메인 사진이 모든 걸 말해준다. 수해 복구 봉사 활동 등을 가면 대충 하는 게 아니라 내 일처럼 한다. 이런 면에서 성남시장-경기도지사를 거친 '행정가형'인 이재명 대통령과는 결이 다른 측면이 있다. 정 대표는 대학 시절 건국대 조국통일위원장을 지낸 '586그룹'이다. 미 대사관저를 점거해 구속되기도 했다. 그러나 '586그룹' 메인은 아니었다. 김민석 송영길 우상

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기