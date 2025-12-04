본문 바로가기
대구 도시철도 2호선 압량지구 연장 될까… ‘경산 아이파크’ 주목

정진기자

입력2025.12.04 11:00

대구광역시 '도시철도망 구축계획(안)' 공개 후 연장 노선에 시장 관심 쏠려
대구 2호선 압량연장선 주목… 경산 새 아파트 '아이파크' 수혜 기대

대구 도시철도 2호선 압량지구 연장 될까… ‘경산 아이파크’ 주목
대구광역시가 도시철도망 구축계획(안)을 내놓으면서 향후 교통 호재가 기대되는 수혜 단지들에 시선이 모이고 있다. 특히 대구 도시철도 2호선을 경산 압량지구까지 잇는 연장 계획이 검토 단계에 오르면서, 인근 주거단지의 가치 상승 가능성이 부각되고 있다.


지난 6월 26일 대구광역시는 '대구광역시 도시철도망 구축계획(안)' 주요 노선도를 공개하고 주민 의견 수렴을 위한 공청회를 진행했다. 대구시는 관련 수립지침에 따라 경제성(B/C 0.7 이상)과 정책적 타당성(AHP 0.5 이상)을 충족하는 노선을 우선 검토 대상으로 선정했다. 여기에 교통 수요와 지역 균형 발전 효과 등을 종합적으로 고려해 최종 후보 노선을 추렸다고 밝혔다. 이번 계획(안)에 포함된 대상 노선은 3호선 남부연장, 5호선 순환선, 1호선 옥포연장선, 1호선 영천 금호 연장, 6호선 수성남부선, 2호선 압량연장 등 모두 6개 노선이다.


이 가운데 시장의 관심이 가장 크게 쏠리는 노선이 2호선 압량연장선이다. 노선은 영남대역에서 대학로 하부를 따라가는 선형으로 계획되고 있으며, 총 사업비는 약 1,698억 원으로 추산된다. 현재 2호선 종점인 영남대역에서 압량읍까지 이어지는 구조다.


연장이 본격 추진될 경우 경산과 대구 도심을 잇는 접근성이 한층 나아질 전망이다. 특히 압량읍을 중심으로 형성된 생활권의 교통 여건이 좋아지면서 출퇴근 시간 단축, 상권 활성화 등 생활 인프라 개선 효과가 뚜렷할 것으로 예상된다.


한 부동산 시장 전문가는 "대구 도시철도 2호선 압량연장선이 가시화되면 경산과 대구가 사실상 하나의 생활권으로 묶이는 셈이 된다"며 "대구로 출퇴근하는 수요자나 경산 거주 수요자 모두 향후 역세권이 될 가능성이 있는 단지들을 미리 선점할 필요가 있다"고 말했다.


이 같은 기대감 속에 2호선 압량연장선의 직접 수혜가 점쳐지는 단지들에 대한 관심도 커지고 있다. 경산시 압량읍에 자리한 '경산 아이파크'는 이 일대에서 보기 드문 브랜드 대단지로 주목받는다. 특히 일부 해약세대를 4년 전 분양가 수준으로 공급하고 있어, 교통 호재 가능성과 가격 경쟁력을 동시에 고려하는 수요자들에게 눈여겨볼 만한 단지로 꼽힌다.


'경산 아이파크'는 지하 2층~지상 29층, 9개 동, 전용면적 84~142㎡ 총 977가구 규모로 지난 '21년 공급 당시 조기 분양이 완료된 바 있다.


단지 반경 약 1.5km에는 대구 도시철도 2호선 영남대역이 있으며 이를 통해 대구 수성구 접근성이 우수하다. 인근에 경산IC, 화랑로, 25번국도 등 대구 전역을 잇는 도로망이 구축돼 있어서 편리한 출?퇴근이 가능하다.


우수한 생활 인프라 역시 주목할 만하다. 영남대역 인근의 중심상권 및 다양한 생활·문화 인프라를 이용할 수 있으며 이마트와 홈플러스 등 중산지구 내 풍부한 생활 편의시설도 가깝다. 또 마위지근린공원, 감못둘레길 등이 인접해 쾌적한 주거 여건을 자랑한다.


단지와 인접한 경산 압량초등학교 외에도 압량중학교가 도보 통학권에 위치해 있어 안심 교육여건이 돋보인다. 또한 경산고, 경산과학고, 영남대, 대구가톨릭대, 대구한의대, 대구대 등 여러 학교가 인근에 자리하고 있다.


특히 가격적인 면에서도 장점이 크다. '상방공원 호반써밋 1단지'와 '펜타힐즈 W' 등 앞으로 경산에서 분양을 진행할 단지들의 분양가가 전용면적 84㎡ 기준으로 최소 5억원 이상이 될 것으로 예상되기 때문이다. 실제로 올해 사업이 취소된 대임지구 사전청약 입주자 모집공고에 따르면 전용면적 84㎡ 기준 B3블록 '라온프라이빗'의 추정 분양가는 약 5억7천만원, M1블록 '반도유보라'는 약 6억5천만원 수준으로 책정된 바 있다.


'경산 아이파크' 분양 관계자는 "대구 도시철도망 구축계획안 발표 이후에 경산 아이파크에 대한 관심이 더욱 증가하고 있다"며 "개인 사정으로 해약된 세대를 공급하는 것이기 때문에 물량이 많지 않으므로 계약을 원하는 수요자들은 서두를 필요가 있다"고 말했다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
