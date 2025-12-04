본문 바로가기
철원군, 2026년 예산 6205억 편성…인구절벽 맞서 '지속가능한 미래' 집중

이종구기자

입력2025.12.04 10:48

철원군, '인구절벽' 맞서 '지속가능한 미래' 집중
'머무는 철원, 돌아오는 철원'…전주여건 개 초점
2026년 '희망 철원' 향한 도약 선언…청사진 제시
응급 이송료 지원 신설·공설 장사시설 속도

강원도 철원군이 4일 제310회 철원군의회 임시회를 통해 2026년도 군정 운영 방향을 설명하고 총규모 6205억원의 예산안을 제출했다.

철원군, 2026년 예산 6205억 편성…인구절벽 맞서 '지속가능한 미래' 집중 이현종 철원군수가 4일 제310회 철원군의회 임시회를 통해 2026년도 군정 운영 방향을 설명하고 있다. 철원군 제공
이는 올해 당초 예산 5670억원 대비 9.42% 증가한 규모로, 인구절벽과 지역소멸 위기에 선제적으로 대응하고 지역 성장을 뒷받침하는 데 재정 역량을 집중하겠다는 의지가 반영됐다.


이현종 철원군수는 2026년 군정 방향을 '지속가능한 미래, 함께 여는 철원'으로 설정하고, 인구 감소 및 경기 침체라는 녹록지 않은 대내외 여건 속에서도 5가지 핵심 과제에 집중할 계획을 밝혔다.


'떠나는 철원'에서 '돌아오는 철원'으로 철원군은 인구구조 변화와 정주여건 개선에 초점을 맞춘 5대 군정 과제를 제시했다.


먼저 인구구조 변화에 대응한 '철원군민 생애주기별 맞춤형 지원'을 추진한다.


2026년을 인구정책 체계화의 원년으로 선포하고, 기존 138개 사업을 정비해 공백 없는 지원을 약속했다. 특히, 8세부터 18세까지의 아동·청소년 자녀키움수당 지원과 예비부부 웨딩스냅 촬영비 지원을 신설한다. 또한, 거주 군 간부의 전입 유도를 위해 철원군 거주 군인 체육시설 이용을 지원할 방침이다.


둘째로 '지역성장과 소득을 뒷받침하는 체류형 관광도시'를 만들겠다는 계획이다.


관광을 지역 소득으로 연결하기 위해 관광 인프라를 고도화한다. 송대소 다층 곡선형 현수교를 설치하여 유네스코 세계지질공원 명소화를 완성하고, 직탕폭포 어메이징 체험시설과 노동당사 멀티파크, 철원 근현대문화촌 조성 사업을 추진한다. 2026년 준공 예정인 산림휴양형 워케이션센터와 연계하여 체류형 생활인구 유입에 집중할 계획이다.


셋째로 고품질을 생산하는 '철원농산물의 가공·유통·판매 시스템을 구축'할 방침이다.


철원 농산물의 고품질을 유지하는 한편, 부가가치를 높이는 데 중점을 둔다. 기후변화에 대응하는 시설하우스 개선과 더불어 농산물가공기술 지원을 강화하고 먹거리 통합지원센터를 건립한다. 연간 800만명에 달하는 방문객을 대상으로 한 이벤트 전략과 직거래 장터를 활성화하여 농산물 판매에 적극 나설 예정이다.


넷째로 군민의 삶을 지키는 '더 촘촘한 복지·보건·안전망 구축'을 추진한다.


고령화에 맞춰 노인 맞춤 돌봄 서비스를 강화하고, 장애인복지 종합지원센터 건립을 차질 없이 추진한다. 공공 의료 확충을 위해 맞춤형 건강증진·재활센터를 준공하고, 관외 종합병원으로 응급환자 이송 시 응급차량 이송료를 지원하여 군민 부담을 완화한다. 또한, 철원군 공설 종합장사시설 조성을 속도감 있게 추진한다.


마지막으로 도시인프라 확충과 쾌적한 환경 제공으로 '생활이 편리한 정주기반시설 확충'을 추진한다.


LPG 배관망, 도시가스 미공급지역 에너지 인프라 확충 등 도시 인프라 경쟁력을 강화한다. 다목적 실내체육관, 김화파크골프장 조성 등 여가 활동 시설을 확충하고, 사문안천 물놀이 어린이공원, 와수리 별빛공원 등 주민 생활권 공원을 확대한다. 특히 상하수도 등 생활 SOC 예산을 전년 대비 70% 이상 증액 편성했다.


2026년 예산안은 총 6205억원 규모로 일반회계는 6008억원이며, 7개 특별회계는 197억원으로 편성되었다. 재정의 효율성을 높이기 위해 불요불급한 사업과 보조사업은 축소·조정하고, 정주 환경 개선 및 주민 삶의 질 향상 직결 사업에 집중 투자했다.


주요 내용으로는 ▲ 농림 분야에 17.44%인 1082억원 ▲산업 및 중소기업, 교통 및 물류, 국토 및 지역개발 분야에 10.41%인 646억원 ▲공공질서 및 안전, 문화관광 및 교육분야에16.96%인 1052억원 ▲사회복지 분야에 20.8%인 1291억원 ▲보건, 환경 분야에 13.36%인 829억원 ▲일반공공행정, 예비비와 기타분야에 21.03%인 1305억원을 배정했다.


이현종 철원군수는 "멈춤 없는 노력의 결실로 더 행복한 희망 철원의 모습을 마주하고 있다"며 의원들의 적극적인 협조를 당부했다.




철원=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

맞춤콘텐츠

