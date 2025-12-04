본문 바로가기
동국제강, 업계 최초 '디-메가빔' 구조 안정성 공식 입증

심성아기자

입력2025.12.04 10:47

한국강구조학회 설계제작 인증
업계 최초로 안정성 검증해

동국제강그룹 동국제강은 대형 용접형강(Built-up Beam) '디-메가빔(D-Mega Beam)이 업계 최초로 한국강구조학회 구조성능평가에서 구조안정성을 인정받아 기술인증서를 취득했다고 4일 밝혔다. 건설용 강재는 작은 결함도 전체 안전에 큰 영향을 미칠 수 있는데 이번 인증 취득을 통해 용접 형강에 대한 제품 신뢰성을 점검하고 입증할 수 있게 됐다.

동국제강, 업계 최초 ‘디-메가빔’ 구조 안정성 공식 입증 동국제강 포항공장에 디메가빔 제품이 생산된 모습. 동국제강
디-메가빔은 동국제강이 지난 4월 초도 생산한 '맞춤형 형강'이다. 이탈리아 코림펙스(Corimpex)사 최신 설비로 후판을 형강 모형으로 용접해 만든다. 정형화 규격 없이 고객이 원하는 대로 맞춤 제작 가능하다는 점에서 차별화된다. 국내 유일 3미터급 초대형 단위 생산이 가능해 '메가'라 명했다. H형강 기준 최소 150㎜x300㎜ 규격에서 최대 3000㎜x1250㎜ 규격까지 생산할 수 있다.


대형 용접 형강은 최근 데이터센터·플랜트·물류센터 등 대형 인프라 프로젝트가 추진되며 안정성과 공간 효율성을 고려한 철강재로 관심이 증가하고 있으나, 압연을 통해 생산되는 H형강에 비해 용접 연결부에 대한 안정성 보증 수단이 없어 시장 확산 속도가 더뎠다. 동국제강은 이번 용접형강 제품에 대한 구조 안정성 공인을 통해 시장이 점차 활성화될 것으로 전망하고 있다.


실험은 지난 6월부터 9월까지 3개월간 진행했고, 10월 기술 인증을 신청해 최종 획득했다. 강한 압력으로 누르고 비트는 등 실제 건물에 가해지는 것과 비슷한 대형 실험을 통해 철강재가 지속해서 하중을 견딜 수 있는지를 점검했다. 실험 결과 디-메가빔이 구조기술사 구조 설계 안정성 기준을 상회하는 수준을 보유함을 확인할 수 있었고, 용접으로 이어진 부분도 결함 없이 견고한 상태를 유지했다.


인증을 위해 제품을 차별화 한 점이 주효했다. 인증기술 명칭이 '용접 고효율성을 확보한 대형 BH 설계 및 제작기술'인 이유다. 동국제강은 국내에서 유일하게 '수평용접' 방식을 차용했다. 제품을 기울이고 '아래보기용접'으로 네군데를 용접하는 타사와 달리, 제품을 수평으로 두고 용접 각도를 양측 45도로 설정한 후 제품을 움직여 두번 용접으로 마무리하는 방식이다. 양쪽 동시 용접으로 안정성을 높였다.


동국제강 관계자는 "실제 규모의 대형 구조 시험을 통해 성능이 검증된 제품으로, 향후 대형 빔(Beam) 시장에서 경쟁력을 확보할 것으로 기대한다"며 "설계 및 시공사와 협업을 강화해 제품 적용 범위를 지속 확장해 나갈 계획"이라고 말했다.




심성아 기자 heart@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

