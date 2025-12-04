금융위-산업부, 제조업 AX 전환 위해 뭉쳤다…국민성장펀드 투자 협력

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

M.AX 얼라이언스-국민성장펀드 연계 강화

연합뉴스

금융위원회와 산업통상부가 150조원 규모로 조성될 '국민성장펀드'와 관련해 투자 연계 방안을 논의했다. 산업부는 'M.AX 얼라이언스'를 통해 우수 인공지능 전환(AX) 프로젝트를 발굴하고, 국민성장펀드에 투자를 제안한다는 방침이다.

금융위는 산업부와 함께 4일 오후 대한상공회의소에서 'M.AX 얼라이언스-국민성장펀드 연계 간담회'를 개최했다고 밝혔다. 이 자리에서 삼성전자, 현대차, SK, 대한통운 등 M.AX 얼라이언스에 참여 중인 기업들은 제조 AX 관련 투자계획도 발표했다.

이날 간담회는 AI 분야를 비롯한 첨단전략산업에서 파급효과가 큰 투자 대상을 발굴하고 있는 국민성장펀드와 대규모 투자자금이 필요한 M.AX 얼라이언스 간 연계를 강화하고 시너지를 창출하기 위해 마련됐다. M.AX 얼라이언스는 2030년 제조 AX 최강국을 목표로 9월 출범한 민·관 합동 연합이다.

금융위와 산업부는 이번 간담회를 계기로 M.AX 얼라이언스와 국민성장펀드 간 연계 강화를 위한 협력체계를 구축할 계획이다.

우선 산업부는 M.AX 얼라이언스 기업수요를 중심으로 제조 AX 관련 양질의 투자 프로젝트를 지속 발굴하고, 국민성장펀드에 제안할 계획이다. 또 M.AX 얼라이언스 내 기업들이 공동 활용할 수 있는 대규모 데이터 생성·활용, 컴퓨팅, 실증 등의 인프라 사업을 신규 기획하고, 국민성장펀드와 연계하는 방안도 모색할 계획이다. 이밖에 금융위와 협의해 기업과 금융기관이 수시 대화하고 협력할 수 있는 소통 창구도 연다.

이 자리에서 현대자동차는 AI 모델 개발, 로봇생산 등과 관련한 투자계획을, HD한국조선해양은 조선해양분야 AI 전환계획을 발표했다. 두산로보틱스, CJ대한통운, 에코프로, 퓨리오사 등도 관련 투자 계획을 밝혔다.

산업부가 M.AX 얼라이언스를 통해 1차 조사한 바에 따르면 제조 AX 관련 기업 투자수요는 10조원 이상이다. 분야별로 보면 휴머노이드 6조6000억원, AI 반도체 1조5000억원, AI 팩토리 1조3000억원 등이다. M.AX 얼라이언스 참여기업들은 향후 국민성장펀드와 투자계획, 금융 조건 등을 보다 구체적으로 논의할 계획이다.





금융위는 국민성장펀드를 통해 기업수요에 맞춰 직·간접투자, 인프라 투·융자, 초저리 대출 등 다양한 방식을 활용해 첨단전략산업과 관련 생태계를 지원할 계획이다. 현재 최고의 민간·금융·산업계 전문가가 참여하는 의사결정 체계를 마련하였으며, 연말 출범 이후 최대한 신속하게 투자집행이 이뤄질 수 있도록 초기 투자프로젝트에 대한 실무검토도 진행하고 있다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr

