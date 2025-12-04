크레센도EP, 유럽 음성보안 SW 기업 지분 100% 인수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3호 펀드 활용 투자…인수 규모 수백억대

국내 사모펀드(PEF) 운용사 크레센도에쿼티파트너스가 유럽의 음성 보안 소프트웨어(SW) 기업 포넥시아를 인수했다.

크레센도EP는 2021년 12월 조성한 1조1000억원 규모 3호 블라인드 펀드를 통해 포넥시아 지분 100%를 인수했다고 밝혔다. 거래 금액은 수백억원대다.

2006년 설립된 포넥시아는 음성만으로 화자 식별, 성별과 연령대 추정, 언어 구분, 음성을 텍스트로 변환하는 음성 및 화자 분석 플랫폼을 개발해왔다. 특히 심층 신경망을 활용해 화자를 식별하는 기술을 2018년 세계 최초로 상용화해 음성 생체인증 및 음성인식 분야의 선두주자로 자리매김했다. 현재 유럽 주요 정보기관과 수사기관에 음성 보안 포렌식 솔루션을 공급하고 있고, 우리나라에서도 다수 고객을 확보했다.

크레센도는 포넥시아의 기술력이 수사, 정보, 방첩, 안보와 같은 공공 분야를 넘어 금융, 통신, 전자, 모바일 등 고객 센터와 고객 인증 솔루션이 필요한 다양한 상업 시장으로도 확대될 잠재력이 크다고 판단했다. 특히 포넥시아가 한국 내 정보·보안 기업들과 협력해 아시아 시장에 진출할 수 있도록 적극 지원할 계획이다.





AD

박성민 크레센도 부대표는 "포넥시아는 이미 유럽 공공시장에서 그 경쟁력을 입증한 음성 보안 분야의 세계적 강자"라며 "딥페이크와 음성 사기 위협이 증가하는 상황에서 큰 잠재력을 가진 포넥시아가 세계 무대에서 선도적 역할을 하도록 든든한 파트너가 될 것"이라고 밝혔다.

AD





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>