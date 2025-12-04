김종철 "野, 위원 추천 안하는 최악 상황 땐 민감한 사안 결정 유보"(상보)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

방미통위 위원장 후보자 4일 출근길

"방미통위, 국민소통위원회로 만들겠다"



김종철 초대 방송미디어통신위원회 위원장 후보자는 4일 인사청문 준비를 위한 출근길에서 7인 완성체 구성을 통한 조직 정상화를 최대 과제로 꼽고 국회에 위원 추천을 요청했다.

연합뉴스

김 후보자는 이날 오전 정부과천청사 인근에 마련된 임시 사무실에 출근하던 도중 취재진과 만나 "기관 구성권을 가진 국회 교섭단체에 요청드린다"며 "방미통위를 국민소통위원회로 만드는 데 같이 함께할 위원을 하루속히 청문과 병행해 추천해달라"고 말했다.

방미통위는 대통령이 지명한 위원장과 비상임위원(류신환 변호사)을 제외하고 여당 몫 상임위원 1명과 비상임위원 1명, 야당 몫 상임위원 1명과 비상임위원 2명 등의 추천 절차가 마무리돼야 7인 체제가 완성된다.

하지만 국민의힘은 방미통위 설치법이 졸속 강행 처리됐다고 주장하고 있어 위원 추천에 적극적으로 임할지는 미지수다. 방미통위 설치법상 대통령과 여당 몫 위원 4명으로 안건 의결 등 운영이 가능하지만, 그럴 경우 또다시 야권의 반발을 일으킬 수 있어 신중한 판단이 필요할 것으로 보인다.

김 후보자는 "야당에서 추천을 안 하시리라고 생각하고 있지 않다"면서도 "(추천을 안 하는) 최악의 상황이 오면 민감한 사안들에 대해선 최대한 결정을 유보하겠다"고 했다.

이어 "산적해 있는 현안들 중에서 이해관계 충돌이 없거나 정치적 공방의 대상이 안 되는 것들을 최대한 선별해 우선적으로 할 수 있는 일들을 하도록 노력할 것"이라고 했다.

그는 "임명이 된다면 방송3법 후속 조치 등 공공성과 공익성이 보장되는 환경 속에서 동시에 자율성과 다양성이라는 본질이 활성화될 수 있도록 진력을 다 하겠다"고 포부를 밝혔다.





그러면서 "낡은 규제는 과감히 혁신하고 공정한 질서 속에서 방송 미디어 통신 산업이 신바람을 낼 수 있도록 규제와 진흥을 책임질 방미통위가 하루빨리 첫 항해를 시작할 수 있기를 소망한다"고 말했다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr

