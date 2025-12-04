金총리 "기업 혁신 전방위 지원…K-무역의 길 함께 하겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김민석 국무총리는 4일 "150조원 규모 국민성장펀드로 기업의 혁신을 뒷받침하고, 연구개발(R&D)·세제·인프라·규제 개선 등 전방위적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

김민석 국무총리가 4일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '제62회 무역의 날 기념식'에 참석해 기념사하고 있다. 2025.12.4 강진형 기자

김 총리는 이날 서울 코엑스에서 개최된 '제62회 무역의날 기념식'에 참석해 축사를 갖고 '"중소·중견기업을 대상으로 100조원 이상 무역보험을 제공하고, 대기업 출연 기반 상생 금융 프로그램을 모든 업종으로 확대할 것"이라며 "K-무역이 여는 새로운 길에 정부는 끝까지 함께하겠다"며 이같이 말했다.

김 총리는 또 "문화는 그 자체로 잠재력이 큰 수출 상품이며, 산업과 결합할 때 강력한 수출 동력이 된다"며 "전 세계에 퍼져나가는 K-컬처를 통해 대한민국의 제품에 K 프리미엄을 더하겠다"고 말했다.

김 총리는 축사를 시작하기 전에 기념식에 함께 참석한 김정관 산업통상부 장관을 지목하며 "트럼프 대통령이 만만치 않다고 한 'K-협상가(Negotiator)'"라고 박수를 유도하기도 했다. 지난 한미 관세협상 국면에서 맹활약한 김 장관의 노력을 치하한 것이다.

김 총리는 "수출 최전선에서 헌신해 준 모든 무역인에 깊은 존경과 감사의 말씀을 드린다"며 "무역과 통상은 늘 우리 경제의 버팀목"이라고 감사를 표했다. 이어 "지난달까지 우리 수출은 6400억달러를 돌파하며 역대 최대 실적을 달성했다"며 "정부는 이런 놀라운 성과를 이뤄낸 무역인 여러분과 함께 '혁신·문화·상생'을 통해 새로운 무역의 길을 열어나가겠다"고 말했다.





한편 1964년 무역의날이 법정기념일로 제정된 이래 매년 개최된 기념식에는 대부분 역대 대통령이 참석해 왔는데, 올해는 이재명 대통령을 대신해 김 총리가 참석했다. 2014년 탄핵 국면을 맞은 박근혜 전 대통령과 지난해 계엄 선포를 한 윤석열 전 대통령 등 특수한 상황을 제외하면 대부분 대통령이 직접 참석해왔던 행사란 점에서 매우 이례적이다. 윤석열 전 대통령의 대선캠프 출신인 윤진식 회장이 무역협회장을 여전히 맡고 있는 데 대한 대통령실의 불편한 기류가 반영된 것이란 해석도 나온다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr

