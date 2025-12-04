선문대 '인휠모터 전기차'개발…RISE 캡스톤대회 은상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

모터 발열 줄인 BLDC 기반 차량 자체 설계·제작…주행 효율 높여 호평



선문대학교 미래자동차공학부 'Solluna팀'이 자체 개발한 전기자동차로 '2025 충남RISE 공유대학 캡스톤디자인 경진대회'에서 은상을 차지했다.

4일 선문대에 따르면 이번 경진대회는 충남RISE 공유대학 소속 11개 대학, 30개 팀이 참가해 직접 설계·제작한 전기차의 주행 성능을 평가하는 방식으로 지난 11월 28일 국립공주대 천안캠퍼스에서 진행됐다.

'Solluna팀'은 미래자동차공학부 학생 4명으로 구성된 팀으로, 발열이 심한 기존 전기차 모터의 한계를 개선하기 위해 BLDC 모터를 적용하고, 이를 바퀴 내부에 넣어 구동하는 '인휠모터 방식'으로 차량을 새롭게 설계했다.

이 기술 적용으로 힘 전달 효율이 높아지고 주행거리 향상 효과가 나타나 대회에서 높은 평가를 받았다.

선문대 미래자동차공학부는 중부권 미래 모빌리티 핵심 인력을 양성하는 특성화 학부로, 첨단 실습 환경과 현장 중심 교육을 기반으로 지역 기업과의 협업을 확대하고 있다.

또 산업체 재직자 대상 프로그램도 운영하며 지역 모빌리티 산업에 기여하고 있다.





이번 차량 개발과 대회 참여는 선문대 RISE사업단 '충남모빌리티혁신원'의 지원으로 진행됐다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

