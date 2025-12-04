젠슨 황, 트럼프와 AI칩 수출통제 논의…"주별 규제 안돼"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"수출 통제 지지…게인 AI 법은 큰 피해"

도널드 트럼프 미국 대통령과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 만나 반도체 수출 통제 문제를 논의했다고 미 CNBC 방송 등이 3일(현지시간) 보도했다.

황 CEO는 이날 의회에서 기자들과 만나 트럼프 대통령과 회동 사실을 확인하며 "우리는 (첨단 반도체) 수출 통제를 지지하며, 미국 기업이 최상의 제품을 가장 많이, 가장 먼저 확보할 수 있도록 보장해야 한다고 거듭 말했다"고 밝혔다.

젠슨 황 엔비디아 CEO. 로이터연합뉴스

AD

미 의회는 중국 등 우려 국가에 인공지능(AI) 칩 등 제품을 판매하기 전에 미국 내 수요를 우선 충족하도록 하는 이른바 '게인(GAIN) AI 법'을 국방수권법(NDAA)에 포함하는 방안을 검토 중이다. 황 CEO는 게인 AI 법을 국방수권법에 포함하는 데는 반대했다.

황 CEO는 게인 AI 법이 국방수권법에서 제외된 것은 "현명한 일"이라고 말하며 "게인 AI 법은 AI 확산법보다 미국에 더 큰 해를 끼친다"고 말했다.

온라인 매체 악시오스는 미 백악관이 게인 AI 법이 국방수권법에 포함되지 않도록 의회를 압박하고 있다고 보도했다. 블룸버그 통신도 이 법이 국방수권법에 포함되지 않을 것이라고 전했다.

또 AI를 주별로 규제하려는 방안에 대해 비판했다. 황 CEO는 "주별로 AI 규제를 만들면 산업이 멈추고 미국이 가능한 한 빠르게 AI 기술을 발전시켜야 한다는 점에서 국가 안보 리스크까지 생긴다"며 "연방 차원의 AI 규제가 가장 현명한 방식"이라고 말했다.

앞서 지난달 트럼프 대통령은 국방수권법 논의 과정에서 주 단위 AI 규제를 배제하고 하나의 연방 기준을 적용하는 조항을 포함하라고 의회에 촉구한 바 있다.





AD

이날 팟캐스터 조 러건은 황 CEO와의 인터뷰를 공개했다. 황 CEO는 인터뷰에서 트럼프 행정부 고위 관계자들과 정기적으로 소통하고 있다고 말했다. 또 미국이 다른 나라보다 먼저 AI를 개발하는 것은 국가 안보 차원에서 중요하지만, 특정 국가가 AI 경쟁에서 승자가 되는 명확한 분기점은 나타나지 않을 수 있다고 밝혔다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>