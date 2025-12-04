경기관광공사, 시·청각 장애인 대상 '사운드투어' 2곳 개발 완료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기관광공사가 여주시, 한국산림복지진흥원과 공동으로 추진한 시각장애인 특화 관광 콘텐츠 '사운드투어' 개발을 완료했다.

사운드투어는 시각 중심의 여행 환경에서 소외된 시각장애인들이 청각과 촉각 등 다양한 감각을 통해 관광지를 생생하게 즐길 수 있도록 설계된 무장애 관광 프로그램이다.

경기관광공사는 '여주 황학산수목원' 코스는 인위적인 소음이 차단된 공간적 특성을 살려 바람과 새소리 등 자연의 소리에 온전히 집중할 수 있도록 했으며, '국립양평치유의숲' 코스는 무장애 숲길을 따라 안전하게 이동하며 산림 치유를 체험할 수 있도록 만들었다.

경기관광공사가 지난 9월 국립양평치유의숲에서 시각 및 청각 장애인을 대상으로 사우드투어를 시점 진행하고 있다. 경기관광공사 제공

이어 지난 9월 시각장애인을 대상으로 코스의 완성도를 높이기 위한 시범 투어를 진행했다. 참가자들은 해설사의 전문적인 설명과 함께 소리와 감각에 집중하는 새로운 여행 방식을 경험하며 높은 만족도를 보였다.





경기관광공사 관계자는 "이번 사운드투어 개발은 물리적 장벽을 없애는 것을 넘어, 콘텐츠를 통해 누구나 동등하게 여행의 즐거움을 누리게 했다는 데 큰 성과가 있다"며 "내년부터 각 현장에서 프로그램이 성공적으로 운영되어 경기도를 대표하는 무장애 관광 모델로 자리 잡기를 기대한다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

