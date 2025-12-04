"겨울철 눈·비로 인한 미끄럼 車사고, 12월이 1월보다 위험"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

삼성화재 교통안전문화연구소 3년간 통계 분석

겨울철 미끄럼 교통사고가 12월에 가장 많이 발생하는 것으로 나타났다.

4일 삼성화재 교통안전문화연구소는 최근 3년간(2021년 11월~2024년 2월) 수도권 자동차보험 사고를 분석한 '동절기 미끄럼 교통사고 보고서'를 공개했다.

삼성화재 본사. 삼성화재

분석 결과를 보면 겨울철 평균 눈·비 일수는 12월 4.7일, 1월 5.1일로 1월이 더 많았다. 하지만 미끄럼 교통사고는 12월이 더 많았다. 최근 3년간 발생한 2120건의 미끄럼 사고 중 53.9%(1143건)가 12월에 집중됐다. 이는 1월(776건·36.6%)보다 17.3%포인트 높은 수치다. 눈·비가 내린 날 기준 사고 건수도 12월이 월등했다. 눈·비 관측일 하루당 사고 건수는 12월 82.5건, 1월 51.0건으로 12월이 62% 더 위험한 수준이었다.

연구소 관계자는 "12월에 갑작스럽게 기온이 영하로 떨어질 때 눈·비가 오면 운전자가 결빙 도로에 충분히 적응하지 못하고 월동 준비가 미흡한 차량도 많아 사고가 증가한 것으로 보인다"고 말했다.

눈·비가 내린 뒤 도로 결빙 영향은 장기간 이어졌다. 연구소가 미끄럼 사고 361건을 표본 분석해보니 눈·비가 내린 당일 사고는 44.9%(162건), 다음날~5일 사이 사고는 44%(159건)로 거의 동일한 수준이었다. 당일 못지않게 이후 5일 동안도 미끄럼 위험이 지속된다는 의미다. 눈·비 이후 발생한 총 199건의 사고 중 80%가 5일 이내에 발생했다. 눈이 내린 경우엔 적설일로부터 3일간, 비가 내린 경우엔 강수일로부터 5일간 사고가 집중됐다.





장효석 삼성화재 교통안전문화연구소 책임연구원은 "첫눈이나 첫 한파가 시작되는 12월이 가장 위험한 시기"라며 "기상예보에 귀를 기울이고 눈·비가 예보되면 자가용 운전 대신 지하철·버스 등 대중교통 이용을 권장한다"고 말했다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr

