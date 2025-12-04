부산시교육청, ‘청백리 서포터즈’ 성과보고회·해단식 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

MZ세대 교사·공무원 참여로 학교 현장 청렴문화 확산



청렴문화의 날·골든벨·청렴탐험대 등 혁신활동성과 공유

부산시교육청(교육감 김석준)은 오는 5일 오후 교육청 국제회의실에서 '2025년 청백리 서포터즈 성과보고회와 해단식'을 개최한다.

이 행사는 특혜 관행 차단과 상호 존중 문화 확산 등 청렴문화 조성을 위해 힘써온 서포터즈의 노고를 격려하고, 한 해 동안의 활동 성과를 공유하기 위해 마련됐다.

올해 4기 청백리 서포터즈는 지난 5월 80·90년대생 MZ세대 공·사립 교사와 지방공무원 25명으로 꾸려졌다. '청렴, 당당하게! 우리답게!'라는 슬로건 아래 단순 정책 제안을 넘어 실제 학교 현장에서 학생·교직원과 함께 청렴 실천 문화를 만들어내며 의미 있는 변화를 끌어냈다.

서포터즈는 ▲학생·교직원이 함께 참여하는 축제형 '청렴 문화의 날' 운영 ▲학교를 직접 방문해 진행한 '도전! 청렴 골든벨' ▲학생 주도형 교육자료 '청렴탐험대' 개발 등을 통해 새로운 청렴문화를 확산하는 데 앞장섰다. 또한 '교육감과 함께하는 청렴공감 토크'에 참여해 특혜 관행 차단과 상호 존중 문화 정착을 위한 다양한 의견을 제시했다.

성과보고회에서는 우수활동자 표창을 비롯해 연간 활동 성과와 우수사례 발표가 진행되며, 내년도 운영 방향도 함께 논의할 예정이다. 이를 통해 서포터즈의 자긍심을 높이고 지속적인 청렴문화 확산의 기반을 강화한다는 계획이다.





김석준 교육감은 "청백리 서포터즈의 젊고 신선한 관점이 미래세대 학생들의 실천력과 결합하면서 부산교육의 청렴 정책이 현장 중심으로 한층 더 발전했다"며 "시대 흐름에 맞는 개방적·소통적 청렴 정책을 추진해, 청렴이 부산교육 가족 모두의 최우선 가치가 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

부산시교육청.

