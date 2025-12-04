전진숙 국회의원 '광주운전면허시험장 조성사업' 탄력

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내년 국비예산 64억 증액…예산심사 통과

전진숙 국회의원은 '광주운전면허시험장 조성사업'의 2026년도 국비예산 64억여원을 증액해서 예산심사를 통과시켰다고 4일 밝혔다.

전진숙 의원. 전진숙 의원실 제공

AD

이번 국비 확보로 예산 부족으로 공사가 지연되거나, 면허시험장 규모가 축소될 뻔했던 위기를 해소하고 광주운전면허시험장 건립사업이 탄력을 받게 됐다.

광주운전면허시험장은 지난 2022년부터 추진됐으나, 최근 공사비와 자재비의 급격한 상승과 '건설기술진흥법' 개정으로 인해, 기존에 확보된 예산만으로는 정상적인 공사 진행이 불가능한 상황이었다.

실제로 도로교통공단 측에서는 추가 예산이 확보되지 못할 경우에, 사업이 일시 보류될 수 있다는 입장을 밝힌 상황이었다.

전진숙 의원은 지난해 총선 이후부터 꾸준하게, 지역의 주요 현안이었던 운전면허시험장 예산 문제 해결을 위해 노력해 왔으며, 이번 예산심사 과정에서 관련 부처와 긴밀한 협의를 통해 예산 증액의 성과를 이뤄냈다.

이번에 전진숙 의원이 확보한 2026년도 증액 예산 64억 4,000만원은 구체적으로 ▲건축 공사비 부족분 33억 5,700만원 ▲감리비 24억 3,300만원 ▲농지 보전부담금 6억 5,000만원 등으로 구성됐다.

이는 공사 진행에 필수적인 비용들을 꼼꼼히 반영한 것으로, 사업의 안정적인 추진을 담보하게 됐다.

무엇보다 이번 예산 증액의 큰 성과는 시험장의 규모와 기능을 '1급지'로 지켜냈다는 점이다. 당초 예산만으로는 공사비 부족 탓에, 운전면허시험장의 기능이 대폭 축소된 '2급지 운전면허시험장'으로 변경될 수밖에 없는 실정이었다.

전 의원은 기재부와 국회를 끈질기게 설득해, 부족한 공사비와 감리비를 확보함에 따라, 광주 시민들에게 최상의 서비스를 제공할 수 있는 최첨단 '1급지 운전면허시험장' 추진할 수 있게 됐다.

이외에도 ▲광주과학기술원(GIST) 부설 AI 영재학교 설립 및 운영비 31.49억원(증액), ▲5·18 구묘지 민주공원 조성 예산 7.13억원(신규), ▲영산강 생태환경 개선을 위한 습지 조성 예산 5억원(신규), ▲ 비엔날레 문화 클러스터 조성 예산 1억원(신규)이 편성됐다.

전진숙 의원은 "예산 부족으로 첫 삽을 뜨고도 공사가 멈추거나, 시민들이 기대했던 1급지 시험장이 반쪽짜리 2급지로 전락할 뻔한 위기가 있었다"며 "정부 부처를 상대로 예산 증액의 필요성을 강력하게 피력한 끝에 1급지 건립을 위한 예산을 증액할 수 있게 됐다"고 말했다.





AD

이어 "지역의 현안 사업이 제대로 추진될 수 있는 국비 예산을 확보하게 돼 매우 다행스럽게 생각한다"며 "광주 시민들이 타지역에서 원정 시험을 진행해야 하는 불편을 해소할 수 있도록, 내실 있는 1급지 시험장이 완공될 때까지 꼼꼼히 챙기겠다"고 덧붙였다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>