G마켓 대표 "도용 의심 피해사례, 해킹과 무관"

"외부 침입 흔적 전혀 없어"

피해 고객 전원, 피해 금액 전액 환불

지(G)마켓은 지난달 29일 발생한 무단 결제 피해 사례는 해킹 사고가 아니라고 4일 밝혔다.

제임스 장(장승환) 지마켓 대표(사진)는 이날 임직원 메시지를 통해 "당사 사이트에서 도용이 의심되는 고객 피해 사례가 발생했다"며 "이번 건은 해킹과는 무관한 사고이며 외부 침입 흔적은 전혀 없었다"고 강조했다.

제임스 장(장승환) G마켓 대표가 21일 서울 강남구 코엑스에서 열린 미디어데이에서 발언하고 있다. 박재현 기자

이번 사고의 원인에 대해서는 "외부에서 불법 수집한 개인정보를 활용해 로그인한 뒤 결제한 수법"이라며 "여러 사이트에서 동일한 계정을 사용하는 관행을 악용한 전형적인 '도용 범죄'로 추정한다"고 설명했다.

이어 "당사는 사고 인지 직후인 지난달 29일 20시쯤 연관 IP를 즉시 차단했으며 23시쯤에는 결제 관련 보안 정책을 상향 조치해 이후 추가 피해는 발생하지 않았다"고 덧붙였다.

앞서 지난달 29일 지마켓에서는 이용자 60여명의 무단 결제 사고가 발생했다. 개인별로 피해 금액은 20만원 이하인 것으로 알려졌다. 이날 쿠팡은 회원 3370만개 계정 정보가 유출됐다고 공지한 바 있다.

장 대표는 "이번 사건이 최근 발생한 타사 해킹 의심 사고 시점과 맞물린 점을 고려해, 중대한 사안으로 판단하고 관계 기관인 금융감독원에 신고했다"며 "이번 사례를 계기로 전사 차원에서 보안 의식을 더욱 강화하고, 보다 안전한 개인정보 관리 환경을 선도해 나가겠다"고 밝혔다.





한편 지마켓은 전날 피해 고객 전원에게 피해 금액에 대한 전액 환불 보상을 한다고 밝혔다. 또 수사 기관과 협조해 원인 규명 등 조사를 진행할 계획이라고 밝혔다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

