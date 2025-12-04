CJ대한통운 '오네' 대한민국 지식재산대전 은상 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

디자인·브랜드 가치 입증

CJ대한통운은 통합 배송 솔루션 브랜드 '오네(O-NE)'가 '2025년 대한민국 지식재산대전' 상표·디자인권 부문에서 은상(지식재산처장상)을 수상했다고 4일 밝혔다.

장윤석 CJ대한통운 법무실장이 '2025 대한민국 지식재산대전'에서 지식재산처장상을 수상하고 기념 촬영을 하고 있다. CJ대한통운

'오네'는 배송 서비스를 하나로 통합한 순우리말 브랜드다. '고객에게 다가오는 배송 상자'를 형상화한 로고를 적용해 CJ대한통운의 첨단 배송 기술력과 고객 중심 서비스 철학을 시각적으로 구현했다.

CJ대한통운은 2023년 오네를 출시한 후 '내일 꼭 오네(도착보장)', '오늘 오네(당일배송)', '새벽에 오네(새벽배송)' 등 고객의 다양한 니즈에 맞춰 고도화된 서비스를 선보이며 만족도를 극대화했다. 올해 초부터는 주말과 휴일에도 고객을 찾아가는 '매일 오네' 서비스를 통해 소비자 생활과 이커머스 업계에 커다란 변화를 불러오고 있다.

CJ대한통운은 향후 '오네' 상표와 디자인을 신규 서비스 전반으로 확대해 브랜드 정체성을 강화할 계획이다. CJ대한통운은 앞서 10월 한글날을 기념해 열린 우리말 우수상표 디자인 대회에서 '아름다운 상표'로 선정돼 최우수상격인 문화체육관광부 장관상을 수상한 바 있다.





장윤석 CJ대한통운 법무실장은 "오네는 배송 브랜드를 넘어 고객에게 친근하게 다가갈 수 있는 우리말 상표"라며 "상표·디자인권 관리 체계를 고도화해 K물류를 대표하는 글로벌 브랜드로 도약하도록 지속적으로 브랜드 가치를 강화하겠다"고 밝혔다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

