공주시 소식지 '흥미진진 공주', 기획 대상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중부권 지자체 중 유일 수상…지역 스토리 강화한 기획력 인정받아

AD

충남 공주시의 시정 소식지 '흥미진진 공주'가 2025 대한민국 커뮤니케이션대상에서 인쇄사보공공 부문 '기획 대상'을 수상하며 콘텐츠와 기획력을 공식적으로 인정받았다.

공주시는 지난 3일 한국프레스센터 국제회의장에서 열린 2025 대한민국 커뮤니케이션대상 시상식에서 시정 소식지 '흥미진진 공주'가 인쇄사보공공 부문 기획 대상에 선정됐다고 4일 밝혔다. 이번 수상은 전국 지자체 가운데 중부권에서 유일하다.

대한민국 커뮤니케이션대상은 올해 36회째를 맞아 기업·공기업·정부기관·지자체 등이 제작한 인쇄 사보, 전자 사보, 방송 콘텐츠 등 25개 부문을 평가하는 국내 대표 커뮤니케이션 시상식이다.

'흥미진진 공주'는 시정 주요 소식부터 지역 축제, 40년 노포, 마을 이장, 공주 전통문화를 지키는 명장 등 현장 기반 스토리 콘텐츠를 폭넓게 다뤄 높은 점수를 받았다.

또 생동감 있는 구성과 다양한 세대가 공감할 수 있는 편집도 좋은 평가를 받았다.

이 소식지는 매월 4만1000부를 발행하고 있으며, 시각장애인·저시력자·문맹인을 위해 보이스아이(음성 변환 바코드)와 점자 소식지도 함께 제작해 배포한다.

시는 시청과 읍면동 행정복지센터 민원실, 북카페, 주요 관광지·식당·카페 등 130여 곳에 비치하고있다.





AD

송무경 부시장은 "흥미진진 공주는 공주 핵심 소식과 지역 생활 정보를 깊이 있게 전달하며 독자들의 신뢰를 받아왔다"며 "앞으로도 품질 높은 콘텐츠로 더욱 사랑받는 소식지를 만들어가겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>