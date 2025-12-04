김영진 대구공무원노조 위원장, 대통령 표창 수상…"조합원 후생복지 향상에 최선"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

행정안전부(세종시)에서 지난 3일 열린 '2025년도 건전노사관계구축 유공자 및 우수행정기관 포상식'에서 대구공무원노동조합 김영진 위원장이 대통령 표창을 수상했다.

이번 수상은 그동안 김 위원장이 추진한 '노사 상생협력 및 노사간 신뢰구축', '공무원 직장 조직문화 개선', '투명하고 건전한 노동조합 문화 조성'을 위한 노력의 공로를 인정받아 수상의 영예를 안았다. 특히, 2023년에는 노-노 갈등 해소를 위한 '노조 통합'을 이뤄내 건전한 노사문화 조기 정착에 이바지한 점이 높은 평가를 받았다.

대통령 표창을 받은 김영진 대구공무원노조 위원장(오른쪽)이 김민재 행안부 차관과 축하 꽃다발을 안고 기념촬영을 하고 있다.

또한, 상급단체인 공무원노동조합연맹의 수석부위원장을 역임하며 현 '공무원 연맹'이 한국노총에 가입하는 데 큰 역할을 했으며, 이를 통해 공무원 타임오프(근무시간 면제제도)의 조기 시행과 공무원 노동·정치기본권 쟁취에도 함께했다.

이 외에도 한국노총 대구지역본부에서 회계 감사위원에 이어 부의장직을 성실히 수행하고 있으며, 경북지방노동위원회에서 근로자위원으로도 활동하고 있다.

김영진 대구공무원노동조합 위원장은 수상소감에서 "개인의 영예도 있지만, 무엇보다 대공노 모든 조합원께서 만들어 주신 과분한 영광"이라며, "앞으로도 노동조합의 성장 발전과 조합원의 후생복지 향상을 위해, 그리고 대구시 모든 공무원과 시를 위해 더욱 성실하고 겸허한 자세로 최선을 다하겠다"고 말했다.





김영진 위원장은 2024년 5월 제12대 대구공무원노동조합 위원장으로 선출됐으며, 11대를 역임하고 재선으로 당선됐다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

