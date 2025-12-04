본문 바로가기
아폴로 CEO "사모대출 위험은 오해"…월가 경고에 반박

이승형기자

2025.12.04

로완 CEO "우려 지나쳐…대중의 잘못된 인식 때문"

미국 대형 사모펀드 운용사 아폴로 글로벌 매니지먼트의 마크 로완 최고경영자(CEO)가 최근 사모대출(Private Credit)을 둘러싼 월가의 우려가 지나치다고 주장했다.


아폴로 CEO "사모대출 위험은 오해"…월가 경고에 반박 로이터연합뉴스
로완 CEO는 3일(현지시간) 공개된 블룸버그 기고문에서 월가의 사모대출 시장을 향한 위험성 경고에 대해 "이는 시장 위험과 자금 출처에 대한 오해, 그리고 일부에 불과한 레버리지 대출과 사모대출을 구분하지 못하는 데서 기인한다"고 했다.


로완 CEO는 19세기 영국의 계몽주의자 찰스 맥케이의 저서 '대중의 미망과 광기'에 나오는 "그들은 무리 지어 미쳐가지만, 한 명씩 천천히 제정신을 되찾는다"라는 문구를 인용한 뒤 "사모대출의 위험에 대한 미디어 등의 극심한 억측 속에서, 오늘날 이 문구가 적절하게 느껴진다"고 했다. 최근 월가에서 제기하는 사모대출 시장에 대한 위험 우려는 대중의 잘못된 믿음에 근거한 광기와 같다고 비판한 것이다.


로완 CEO는 약 40조달러에 달하는 사모대출 시장에서 5%인 2조달러 규모의 자산만이 투자등급에 미치지 못하는 레버리지 대출이며, 나머지 95%는 투자등급에 해당한다고 평가했다. 레버리지 대출은 통상 부채비율이 높은 기업이나 신용등급이 낮은 기업에 대한 대출을 말한다.


로완 CEO는 사모대출이 신용평가를 거치지 않는다거나, 투명성이 낮고 거래가 잘되지 않는다는 주장은 대표적인 잘못된 오해라고 비판했다. 또 사모대출에 투자하는 기관들은 장기투자자이기 때문에 일각에서 주장하는 것처럼 사모대출이 금융시스템 위기를 초래할 수 있다는 주장은 사실과 다르다고 반박했다. 그는 "모든 형태의 사모대출 시장의 성장은 금융시스템을 더 회복력 있고 분산되게 했으며, 은행들의 건전성을 좋게 만들었다"고 했다.


아폴로 글로벌은 월가에서 사모대출 시장 확대를 주도한 대형 사모펀드 운용사 중 하나다. 2008년 글로벌 금융위기 이후 은행에 대한 건전성 규제가 강화되자, 투자회사와 자산운용사 같은 비은행 금융사들이 그사이 생긴 '자금 공백'을 메우며 사모대출 시장이 빠르게 확대됐다. 은행이 아닌 비은행금융중개(NBFI) 회사의 대출을 일반적으로 지칭하는 사모대출은 은행 대출과 비교해 투명성과 규제 수준이 낮다는 점에서 '그림자 금융'의 하나로 여겨진다. 예금자 보호제도나 중앙은행 개입과 같은 안전장치가 없어 위기에 취약하다는 지적이 월가 안팎에서 꾸준히 제기되고 있다.


앞서 지난 10월 제이미 다이먼 JP모건 CEO는 사모대출로 자금을 조달한 미 기업 퍼스트브랜즈와 트라이컬러 파산 사태 이후 "바퀴벌레가 한 마리 나타났다면, (실제로는) 아마도 더 많을 것"이라고 말해 사모대출을 포함한 신용시장 관련 위험성을 경고한 바 있다. 앤드루 베일리 영국 중앙은행 총재도 사모대출 시장에서 활용되고 있는 일부 금융공학의 복잡한 특성이 2008년 금융위기 직전을 연상시킨다고 언급했다. 월가에서 '신채권왕'으로 불리는 제프리 건들락 더블라인캐피털 CEO도 사모대출을 '쓰레기 대출(Garbage lending)'이라며 "다음번 대형 금융위기는 사모대출에서 비롯될 것"이라고 비판하기도 했다.




이승형 기자 trust@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

