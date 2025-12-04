평창군, 도암댐 상류 비점오염 저감 사업 국비 520억원 확보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 평창군은 지난 3일 기후에너지환경부 국비 보조 사업으로 도암댐 상류에 대한 비점오염저감시설 설치와 흙탕물 저감 사업 국비 520억원을 확보했다고 4일 밝혔다.

평창군청 전경.

비점오염 저감 사업은 초기 강우 시 하ㆍ폐수종말처리시설 등 환경기초시설에 처리하지 못하는 오염물질을 인공습지 등의 시설을 통해 저감 및 제거하며, 흙탕물 저감 사업은 고랭지 밭에서 발생하는 토사 유실로 인한 흙탕물을 줄이는 데 목적이 있다.

도암댐은 체류 기간이 긴 댐의 특성상 부유물질, 총인 유입으로 인한 녹조 발생 등 수질이 좋지 않아 총인 제거에 효율적인 인공습지 추가 설치 필요성이 제기되었다. 또한 도암호 유역은 전구 최초로 비점오염원 관리지역으로 지정(2007년 8월)된 이후, 2017년 관리 대책 종합 평가 결과에 따라 재지정(2018년 2월)된 지역으로 비점오염원 관리 필요성이 높은 지역으로 평가받고 있다.

평창군은 2026년부터 2028년까지 약 571억원의 예산을 투입하여 도암댐 상류 지역에 비점오염저감시설(인공습지 3개소)과 흙탕물 저감 사업 6종류(사면 녹화, 돌망태, 수로 시설, 경작지 지표 피복, 양파망 보급, 동계 피복작물 보급)를 연차적으로 추진한다.





심재국 평창군수는 "앞으로 도암호 상류의 수질 개선과 생태계가 건강해질 수 있도록 지속적인 노력을 다해 나가겠다"고 밝혔다.





평창=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

